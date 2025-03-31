Вербування українських підлітків: у МВС розповіли, як діяти, щоб запобігти злочину
- Російські спецслужби використовують соціальні мережі та месенджери для вербування українських підлітків, пропонуючи їм легкий заробіток за виконання завдань.
- МОН та МВС пропонують рекомендації для батьків та освітян, такі як слідкування за змінами в поведінці дитини, формування довірливих стосунків.
Доступність соціальних мереж та різноманітних месенджерів, активно використовується російськими спецслужбами для вербування підлітків. Як цьому запобігти?
Низка офіційних державних інформаційних порталів звертає увагу на вербування українських дітей російськими спецслужбами. А також дає рекомендації, як діяти дорослим, якщо вони щось запідозрили, пише 24 Канал, посилаючись на Уряд online.
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Як діяти, якщо ви запідозрили вербування дитини
Непоодинокими стали випадки вербування російськими спецслужбами юних українців. З цією метою ворог використовує різноманітні соціальні мережі й месенджери. Пропонуючи дітям легкий і швидкий заробіток за виконання певних, спочатку безневинних, завдань – наприклад, розклеювання листівок. "Завдання" згодом переростають у серйозні злочини, як теракт в Івано-Франківську 11 березня за участі двох підлітків, студентів коледжу.
Щоб запобігти подібним подіям, МОН та МВС зібрали рекомендації, на що варто звернути увагу батькам і освітянам, щоб розпізнати вербування дитини й запобігти порушенню закону.
Зверніть увагу на зміни:
- У дитини з’явилися дорогі речі, гаджети або кошти, походження яких вона не може пояснити.
- Дитина проводить багато часу в Telegram, має нових підозрілих знайомих.
- Змінилася поведінка: дитина стала замкнутою, уникає розмов, раптово зацікавилася військовою тематикою і говорить про "швидкий заробіток", купівлю коштовних речей.
Як діяти дорослим:
- Формуйте довірливі стосунки з дитиною з раннього віку.
- Говоріть із нею про правила безпеки в інтернеті.
- Навчайте не спілкуватися з незнайомцями.
- Поясніть, що "легкі гроші" можуть мати серйозні наслідки.
- Підвищуйте рівень медіаграмотності та правової свідомості дітей.
- Розкажіть дитині, що з будь-якою кризовою ситуацією вона може звернутися до інспектора СОБ (Служби освітньої безпеки). Присутність таких офіцерів у закладах освіти – це гарантія безпеки дітей.
Якщо ви зафіксували підозрілі повідомлення в соціальних мережах та месенджерах (особливо в Telegram-каналах) необхідно негайно телефонувати 102, 112 або сповіщати кіберполіцію.
Не ігноруйте зміну поведінки вашої дитини, щоб запобігти злочину та зберегти життя!