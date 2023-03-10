Весняні канікули будуть не у всіх школах: коли та скільки відпочиватимуть учні на Кіровоградщині
Не всі учні на Кіровоградщині навесні підуть на канікули. Інші відпочиватимуть від навчання кілька днів або тиждень.
Очільниця міського управління освіти Лариса Костенко розповіла "Суспільному", що більшість школярів у Кропивницькому відпочиватимуть навесні кілька днів.
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Коли весняні канікули у школах Кропивницького
Так, учні 27 кропивницьких шкіл підуть на весняні канікули 27 березня і відпочиватимуть до 31 березня.
Однак такий графік погодили не всі школи міста. З 27 березня до 2 квітня відпочиватимуть від навчання учні Фортечної гімназії та двох ліцеїв – "Наукового" і "Перспектива".
Два дні канікул визначили в Інноваційній гімназії – з 27 по 28 березня. Учні НВО №32 підуть на канікули з 28 березня до 31.
Школярі гімназій "Інтелект" та "Сучасник" і ліцею "Нових технологій навчання" відпочиватимуть з 29 березня по 2 квітня.
Для учнів гімназії Олени Журливої та Класичної канікули триватимуть з 3 по 7 квітня.
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Коли відпочиватимуть учні на Кіровоградщині
На Кіровогращині у 226 школах весняні канікули триватимуть з 27 березня по 2 квітня. Серед цих шкіл 31 з 38 у Кропивницькому, усі школи Олександрії і Світловодська.
У 78 з 452 шкіл не буде весняних канікул, розповіла "Суспільному" директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Усе тому, що весняний відпочинок цих школярів об'єднали із зимовим.
Так, не буде весняних канікул у школах Надлацької громади Голованівського району, Бобринецької та Знам’янської громад Кропивницького району, Маловисківської, Смолінської і Тишківської громад Новоукраїнського району та Онуфріївської громади Олександрійського району Кіровоградської області, сказала Ельза Лещенко.
У Благовіщенській громаді Голованівського району, Компаніївській і Кетрисанівській громаді Кропивницького району та Приютівській громаді Олександрійського району весняні канікули, за даними директорки департаменту, будуть у частині шкіл. У цих громадах на весняні канікули підуть учні 36 шкіл.