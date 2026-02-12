Відпочиватимуть не всі: коли будуть весняні канікули у школах України у 2026 році

Наступного місяця у школах України розпочнуться весняні канікули. Дати відпочинку учнів по містах та областях нашої держави можуть відрізнятися.

Однак відпочивати від навчання підуть не всі учні навесні. Коли будуть весняні канікули у школах України у 2026 році, розповідає 24 Канал.

Хто визначає дати весняних канікул у школах?

Цей навчальний рік стартував 1 вересня 2025 року і триватиме офіційно до 30 червня 2026 року, повідомляли у МОН України. Педагогічна рада кожного закладу освіти може сама встановлювати структуру та тривалість навчального року. Також визначати організацію навчання, розклад, дати канікул тощо.

Управління освіти на місцях лише рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл. Остаточне рішення ухвалює заклад освіти. При цьому на місцях повинні зважати на безпекову та енергетичну ситуацію. І не забувати, що у межах навчального року учні не можуть відпочивати від навчання менше ніж 30 календарних днів.

Коли будуть весняні канікули у школах у 2026?

Зимові канікули у школах у межах цього навчального року були у різних містах та регіонах нашої країни у різні дати. Так само можуть організувати і весняні канікули для учнів.

Попередньо школярі цієї весни відпочиватимуть від навчання тиждень. Не вчитимуться з 23 березня до 29 березня 2026 року (включно з вихідними).

До прикладу, у Рівному запланували весняні канікули на такі дати: з 23 по 27 березня, повідомляла Рівненська міська рада.

А от у Києві через кризову енергетичну ситуацію оголошували додаткові канікули з 19 січня до 1 лютого. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що ці канікули продовжили завдяки весняним та тижня літніх канікул. І додав, що навчальний рік у школах Києва завершиться не пізніше ніж 1 липня.

Нагадаємо, що освітній омбудсмен Надія Лещик заявляла, що відпрацювати пропущені уроки незапланованих канікул можна завдяки скасуванню весняних або продовження навчання у червні 2026 року. Адже в Україні у січні через надзвичайну ситуацію в енергетиці запроваджували канікули у закладах освіти або переводили учнів на дистанційку.