Як врятувати зір дитини, якщо вона змушена вчитися при свічках
Джерело:liga.net
У час постійних відключень світла українські школярі дуже часто змушені вчитися при свічках. Натомість таке освітлення значно шкодить зору дітей.
Офтальмохірург Тетяна Манойло розповіла, як врятувати зір школярів, якщо вони часто вчаться при свічках чи лампі. Які поради дала лікарка, читайте нижче.
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Як допомогти очам, коли немає світла
Дотримуватися таких рекомендацій лікарка радить не тільки дітям, а й дорослим:
якщо маєте таку можливість, вчіться при денному освітленні. Краще раніше встати і зробити домашнє завдання, ніж виснажувати зір у напівтемряві;
виконуйте вправи для очей. Наприклад, переміщайте погляд із близького предмету на дальній. Це дає змогу перепочити. 5 хвилин вправ що 40 – 60 хвилин достатньо;
тримайте екран в середньому на відстані 60 – 80 сантиметрів від обличчя.
- дотримуйтесь правил гігієни, якщо використовуєте лінзи. Мийте руки перед контактом з ними, аби не інфікувати очі;
харчуйтесь збалансовано. Особливо зверніть увагу на вітаміни (овочі, фрукти, ягоди), а також олію, рибу, горіхи, насіння;
не читайте в темноті (з ліхтариком чи на телефоні/електронній книзі);
придбайте додаткове джерело освітлення. Наприклад, лампу, яка працює на батарейках. Це покращить комфорт та здоров'я очей.
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