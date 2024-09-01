Міністр освіти розповів, як вчитимуться учні у разі блекауту

Міносвіти України готується до сценарію, коли взимку може статися блекаут через атаки Росії. Очільник відомства Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні понад 80% шкіл обладнані альтернативними джерелами електроенергії та опалення.

При цьому посадовець каже, що розглядають і оптимістичніші сценарії. Уряд і Міненергетики працюють, аби вони стали реальністю.

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Як працюватимуть школи в Україні у разі блекауту

Лісовий при цьому розповів, чи можливе очне навчання, якщо не буде світла.

В умовах відключення світла, особливо незрозумілих графіків, особливо аварійного відключення – не дай Боже будуть продовжуватися атаки – школа стає єдиним осередком, де дійсно можна навчатися, тому що онлайн-освіти тоді вже і не буде,

– зазначив міністр.

І розповів, що робити тим школярам, які навчаються у тих закладах освіти, де не буде ні сховища (яке гарантує можливість очного навчання, – ред.), ні генератора, ні електрики.

Асинхронне навчання. Будемо пропонувати ресурси нашої школи онлайн, будемо пропонувати вчителям записувати уроки та скидати дітям, щоб вони могли продивитися й отримати завдання,

– заявив очільник МОН.

І додав, що у такому разі відомство ухвалюватиме гнучкі рішення.