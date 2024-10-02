Відома дата Радіодиктанту національної єдності у 2024 році
Джерело:Суспільне
У 2024 році Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у п'ятницю, 25 жовтня. Його приурочили до Дня української писемності та мови, який тепер відзначають 27 жовтня.
Про це повідомило Суспільне. Хто буде автором тексту, поки не відомо.
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Коли буде Радіодиктант 2024 в Україні
Хто цього року читатиме текст у прямому етері, також стане відомо згодом.
Цікаво! Команда Українського Радіо 2000 року започаткувала Всеукраїнський радіодиктант національної єдності задля єднання навколо мови. Натомість він став щорічним найбільшим українськомовним флешмобом, який об'єднує українців і знавців української мови по всьому світові.
Де дивитися і слухати Радіодиктант – 2024
Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного: телебаченні, радіо та диджиталі.
Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти й викладачі закладів освіти. Проте щороку радіодиктант пишуть люди різного віку та найрізноманітніших професій.
До теми Оприлюднили правильний текст Радіодиктанту-2023 "Дороги України"
Що відомо про Радіодиктант – 2023
- 2023 року Радіодиктант відбувався вперше 27 жовтня через зміну календаря.
- Текст мав назву "Дороги України".
- Його написала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.
- Читав текст Радіодиктанту актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".
- Українці писали Радіодиктант у цьому році у різних місцях: удома, на роботі, у школі, на фронті, в укритті, на березі річки, за кордоном.
- Що цікаво, 77-річна львів'янка – Христина Гоянюк – встановила рекорд України із написання щорічних радіодиктантів. Вона долучається до флешмобу уже 23 роки поспіль.
- Ми також розповідали, які слова з тексту Радіодиктанту "Дороги України" ви могли не знати і що вони означають.