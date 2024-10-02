Відома дата Радіодиктанту національної єдності у 2024 році

У 2024 році Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у п'ятницю, 25 жовтня. Його приурочили до Дня української писемності та мови, який тепер відзначають 27 жовтня.

Про це повідомило Суспільне. Хто буде автором тексту, поки не відомо.

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Коли буде Радіодиктант 2024 в Україні

Хто цього року читатиме текст у прямому етері, також стане відомо згодом.

Цікаво! Команда Українського Радіо 2000 року започаткувала Всеукраїнський радіодиктант національної єдності задля єднання навколо мови. Натомість він став щорічним найбільшим українськомовним флешмобом, який об'єднує українців і знавців української мови по всьому світові.

Де дивитися і слухати Радіодиктант – 2024

Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного: телебаченні, радіо та диджиталі.

Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти й викладачі закладів освіти. Проте щороку радіодиктант пишуть люди різного віку та найрізноманітніших професій.

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Що відомо про Радіодиктант – 2023