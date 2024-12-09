Відрахованого з вишу курсанта зобов'язали виплатити 173 тисячі гривень

Львівський суд зобов'язав відрахованого курсанта виплатити 173 тисяч гривень Харківському національному університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Тобто відшкодувати витрати на утримання під час навчання.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на рішення Львівського окружного адміністративного суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці листопада 2024 року.

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Курсант має відшкодувати вишу понад 170 тисяч

Богдан Д. здобував освіту у військовому коледжі Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Наприкінці жовтня 2023 року подав рапорт про відрахування із ЗВО за власним бажанням. Але не відшкодував університету витрати на його утримання під час навчання, як вказано у контракті. Виш натомість підрахував, що мовиться про 173 тисяч гривень, з яких більшість – грошове забезпечення.

Представник університету Повітряних сил звернувся до суду, щоб стягнути з відрахованого курсанта-першокурсника витрати на його утримання. Відповідач не подав відзив на позовну заяву, аби пояснити свою позицію.

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Суддя проаналізувала документи і встановила, що підписаний курсантом контракт передбачає обов'язок відшкодувати витрати на своє утримання під час навчання, якщо контракт достроково розірвуть. При цьому задовольнила позов вишу: стягнути із боржника 173 тисяч гривень компенсації. На це рішення можна подати апеляцію.

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