Свириденко розповіла, чи звільнять Лісового з посади міністра освіти і науки
Очільниця українського уряду Юлія Свириденко прокоментувала інформацію про можливе звільнення з посади очільника МОН Оксена Лісового. Зокрема, спростувала чутки.
Про це посадовиця повідомила на конференції "Освіта нової України 2.0" у Києві, пише Interfax.com.ua.
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Що каже прем'єрка про звільнення Лісового?
Свириденко заявила: "Можете бути спокійними".
Раніше Лісовий казав, що не подавав заяву на звільнення. І заявляв про відсутність подання про його відставку від очільниці Кабміну.
Нагадаємо, що минулого тижня нардеп Ярослав Железняк заявив, що цього тижня можуть відбутися зміни в уряді. Зокрема, імовірно, розглядатимуть питання про заміну міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
Железняк також писав: якщо відставка Лісового відбудеться, то наразі не призначатимуть нового очільника відомства. Натомість залишать в.о. керівника. Щодо того, хто може замінити Лісового, триває обговорення.
Оксен Лісовий заявив, що з ним ніхто не спілкувався на тему можливого його звільнення.
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Що було раніше?
Про відставку Оксена Лісового серйозно говорили торік. У лютому його викликали до Верховної Ради для спілкування щодо проблемних питань. Такими нардепи визнали тоді впровадження Закону "Про дошкільну освіту" та зарплати освітян.
У липні прем'єром стала Юлія Свириденко і сформувала новий уряд. Нардепи заявляли, що звільнити з посади можуть і Оксена Лісового. У Раді зазначали, що замінити його може заступник Андрій Вітренко – єдиний із заступників одіозного ексміністра Сергія Шкарлета, що залишився працювати у новій команді на такій самій посаді. Студенти натомість вийшли на протести проти Вітренка. Оксен Лісовий все ж залишився на посаді.
У грудні нардепи запропонували звільнити з посади міністра освіти і науки України Оксена Лісового і зареєстрували відповідний проєкт постанови у парламенті. Але змін так і не відбулося.
До слова, уряд призначив Миколу Трофименка на посаду заступника міністра освіти і науки з питань вищої освіти торік.