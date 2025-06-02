Чи отримають педагоги відстрочення від мобілізації на літо

Уряд України погодив постанову, яка змінює умови надання відстрочення від мобілізації для педагогів, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки. Тепер його тривалість становить один рік.

Раніше формулювання звучало "до кінця навчального року". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Читайте Кабмін змінив правила відстрочки від мобілізації для викладачів і науковців

Що зміниться для педагогів

У Міністерстві освіти і науки України пояснили, що раніше відстрочення педагогам надавали до завершення навчального року. Це створювало плутанину, оскільки дати завершення навчання в різних закладах освіти не збігаються.

Тепер відстрочення надають рівно на рік, що усуває неточності у термінах і запобігає труднощам у період літніх канікул

– наголосили у МОН.

Дивіться також "Можливі зміни": чи повертаються студенти-чоловіки з навчання за кордоном

Як продовжити відстрочення

У разі продовження мобілізаційного періоду педагогічні працівники можуть поновити відстрочення, подавши оновлену довідку з місця роботи за тиждень до завершення попереднього терміну. Довідка має містити: підтвердження обійманої посади та розмір частки ставки під час оплати праці.

Тож педагоги матимуть відстрочення від мобілізації і на літо.

Зміни дають змогу педагогічним працівникам зосередитися на професійній діяльності, водночас дотримуючись вимог чинного законодавства, зазначають у МОН.