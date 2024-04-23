Не кажіть "вірна відповідь": як правильно українською
Джерело:Сніданок з 1+1
Українці часто "грішать" різними помилками у мовленні. Натомість його варто весь вдосконалювати.
Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко зазначив, що сьогодні будемо вивчати мову на чужих помилках. І розповів, як виправити одну поширену хибу, передає Освіта 24.
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Вірно чи правильно – як українською сказати без помилки
Авраменко розповів: нещодавно побачив документ одного з українських університетів – храму науки і освіти.
Мовознавець при цьому зауважив, що його увагу в наказі привернув штамп на якому було написано: "Копія вірна".
Учитель наголосив, що це – дуже поширена помилка.
Друзі, вірно можна кохати або нести службу в армії – тобто не зраджувати. А на печатці має бути напис "Згідно з оригіналом",
– акцентував Авраменко.
І додав: так само неправильно сказати:
- вірна відповідь;
- вірне рішення.
І відповідь, і рішення – правильні,
– підвреслив мовознавець.
Вірно чи правильно – як сказати без помилки / скриншот відео
Та резюмував: дбаймо про те, що Україна і писала, і говорила грамотно.