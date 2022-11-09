Найобдарованіші студенти України отримають стипендії від уряду
Джерело:МОН
Найобдарованіші студенти України отримали подарунок від уряду. При цьому – у грошовому еквіваленті.
Так, 8 листопада під час засідання уряду України ухвалили рішення призначити академічні стипендії Кабінету Міністрів студентам вишів. Цю стипендію призначають найобдарованішим здобувачам освіти у ВНЗ України.
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28 студентів отримають стипендії від Кабміну
Кандидатів на одержання стипендії пропонували виші. Вчені ради погоджували їх із представниками студентського самоврядування.
Так, цю стипендію отримають 28 студентів.
За словами очільника МОН Сергія Шкарлета, попри російську агресію та спрямування значних коштів на оборону від окупантів, держава продовжує підтримувати студентів.
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Скільки українців вже стали студентами у 2022 році
- Перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону розповів, скільки студентів в Україні вже зарахували до вишів у 2022 році.
- За його словами, студентами цьорогіч стали майже 505 тисяч студентів.
- Проміжні результати вступної кампанії такі: абітурієнти подали понад 1,3 мільйона заяв. Зарахували при цьому майже 505 тисяч осіб, уточнив чиновник.
- Вітренко при цьому додав, що вступна кампанія триває до 30 листопада.