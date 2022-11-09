Найобдарованіші студенти України отримають стипендії від уряду

Найобдарованіші студенти України отримали подарунок від уряду. При цьому – у грошовому еквіваленті.

Так, 8 листопада під час засідання уряду України ухвалили рішення призначити академічні стипендії Кабінету Міністрів студентам вишів. Цю стипендію призначають найобдарованішим здобувачам освіти у ВНЗ України.

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