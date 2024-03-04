В Украні створять центри підтримки для студентів

4 березня 2024, 14:15
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Джерело:

Міносвіти України

У вишах України створять центри підтримки для студентів. Відповідний проєкт реалізує Міносвіти.

До пілотного проєкту вже долучили кілька вишів. Деталі читайте далі.

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Де створять центри підтримки для студентів 

Так, участь у проєкті візьмуть такі ЗВО:

  • Криворізький державний педагогічний університет;
  • Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут";
  • Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка;
  • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
  • Західноукраїнський національний університет;
  • Маріупольський державний університет;
  • Київський столичний університет імені Бориса Грінченка;
  • Український католицький університет;
  • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Протягом цього року у межах пілотного проєкту розроблять методологію запуску та роботи центрів підтримки студентів для залучення інших закладів освіти.

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Які послуги можна буде отримати у центрі 

Центри передбачать надання таких послуг:

  • консультації та методологічна підтримка щодо доступності, відповідності та прийнятності освітніх програм;
  • моніторинг та організація доступності під час вступу та складання іспитів;
  • інформаційна доступність навчальних та організаційних матеріалів.

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Автор: Марія Волошин