Освіта в Україні Скільки вишів в Україні вже об'єднали, і який ЗВО зараз можна назвати "хорошим"
1 червня, 18:02
Скільки вишів в Україні вже об'єднали, і який ЗВО зараз можна назвати "хорошим"

Марія Волошин
В Україні зараз набагато менше першокласників іде до школи, ніж раніше. Також стає менше випускників шкіл.

Ситуація при цьому лише загострюватиметься. Про це очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Скільки вишів вже об'єднали?

Лісовий заявив, що така демографічна ситуація впливає і впливатиме на вищу освіту. 

Конкуренція за студента між університетами буде зростати. Якість освіти в університетах – це ключовий чинник, який буде визначати: виживе університет чи не виживе, 
– каже посадовець.

І додає: тому МОН послідовно пропагує та втілює у життя укрупнення мережі вишів.

12 університетів ми до таких об'єднань привели, і всі вони відбулися достатньо успішно. Зберегли ми і контингенти студентів, і контингенти викладачів, і матеріальну базу, 
– заявив Лісовий.

І додав, що в Україні занадто багато так званих мікроуніверситетів.

У нас близько 60% – це університети з контингентами 3000 і менше, і це не дуже добре для якості навчання. Хороший університет – це 7000 і більше студентів,
 – уточнив він.

Скільки вишів є в підпорядкуванні МОН?

Міністр також розповів, що зараз є понад 100 вишів у підпорядкуванні відомства. Також є ще 100 приватних університетів та виші, які належать до сфери МОЗ, Мінкульту, Міноборони, МВС тощо.

Тобто ми маємо забагато університетів на ту кількість абітурієнтів, які ми маємо, 
– вважає Лісовий. 

За його словами, для забезпечення якісної освіти, треба, аби у виші вчилися 10 тисяч студентів. Тоді це великий студентський науковий центр, освітній центр. 

