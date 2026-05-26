Ректорка одного з українських ЗВО прогнозує складні часи для університетів
В Україні з роками зменшуватиметься кількість вступників. І це стане причиною закриття або об'єднання деяких вишів.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила ректорка ХНУ імені Каразіна Тетяна Кагановська.
Що чекає освіту в Україні?
Ректорка харківського вишу зауважила, що конкуренція між вишами була завжди. Все ж до війни ЗВО шукали можливості змагатися за якість освіти та найкращих студентів. Натомість зараз ситуація геть інша.
Кагановська вважає, що викладачі повинні жити долею свого вишу. В іншому разі перспективи такого ЗВО не дуже втішні.
Вона також каже акцентувала на серйозних демографічних викликах.
Ми постійно спілкуємося з департаментом освіти міста та області. Цифри показують, що кількість дітей у молодших школах вже зараз прогнозує складні часи для університетів на найближчі 5 – 10 років,
– заявила Кагановська.
Чому освіта має трансформуватися?
За її словами, для адаптації до нових умов вища освіта має трансформуватися та виходити за звичні рамки навчання молоді.
Університет сьогодні – це не лише бакалаврат чи магістратура. Це неформальна освіта, це курси перепідготовки. Зокрема для ветеранів, які вже повертаються і потребують нових професійних траєкторій,
– переконана ректорка харківського ЗВО.
Також вона додала, що доля закладу вищої освіти залежить від його людей.
