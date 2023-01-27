На фронті – з перших днів: загинув український викладач Віталій Власенко

На фронті за Україну віддав життя ще один викладач. Герой Віталій Власенко був уродженцем Волині.

До 24 лютого 2022 року Власенко викладав у Володимир-Волинському педагогічному коледжі Захист Вітчизни. Також завідував студентським гуртожитком.

Читайте Проміняв професію вчителя на воїна: на фронті загинув український педагог

Віталій Власенко загинув на фронті

Колеги Власенка наголошують: він мав авторитет і у студентів, і у колег.

Він навчав студентів бути сміливими та мужніми, любити свою Батьківщину, бути готовими віддати життя за український народ. Такими виховав і своїх синів. Таким був сам, із перших днів перебуваючи у найгарячіших місцях боротьби за перемогу добра над злом, за спокій своїх вихованців, колег, друзів і сім'ї,

– кажуть про Героя викладачі.

До роботи викладачем Власенко служив у прикордонних військах. За місяць до повномасштабної війни повернувся на службу. З перших днів війни він перебував на фронті: воював на Луганщині.

Його важко поранили біля села Житлівка. Осколкові поранення не залишили Героєві шансів на життя.

Підполковника Віталія Власенка нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня, посмертно. Нагороду отримали його дружина та сини, які є військовослужбовцями Держприкордонслужби.

До теми На фронті загинув історик та викладач одного з українських вишів Вадим Стецюк

Українські педагоги, які загинули у війні з Росією