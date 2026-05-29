Тепер нові стандарти: 13-річна українка встановила рекорд зі знання англійської

13-річна вінничанка Анастасія Конохова встановила новий рекорд в Україні з англійської мови. Вона офіційно підтвердила знання цієї мови на рівні "профі" (С1) за міжнародною шкалою САЕ.

Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у фейсбуці. І додала, що САЕ (Cambridge English: Advanced) – це "чорний пояс" з англійської.

Що відомо про рекорд?

Вєтрова каже, що цей рівень зазвичай "штурмують" студенти іноземних вишів або ті, хто планує бізнес-кар'єру в Лондоні.

І додає, що такий рівень володіння мовою дає можливість вільно розмовляти на наукові, технічні, вузькопрофесійні теми, розпізнавати прихований зміст та найтонші мовні нюанси.

Кембріджський іспит Настя склала блискуче, отримавши 198 балів із 210 можливих: фактично на межі С2,

– зазначила вона.

Вєтрова також каже, що рекорд Анастасії Конохової "Наймолодша українка, яка підтвердила рівень знань англійської мови на рівні С1 за шкалою САЕ" встановлює нові стандарти для української молоді: бути глобальними, говорити зі світом нарівні та не чекати повноліття, щоб стати професіоналом.

Хто був лідером до цього?

Вєтрова також повідомила, що до сьогодні лідерство у цій категорії тримала чернівчанка Ольга Товстуха.

Вона офіційно підтвердила такий рівень англійської мови (С1) у віці 14 років.

Все ж нова рекордсменка зуміла "посунути" цей результат майже на рік, офіційно ставши наймолодшою володаркою сертифіката такого рівня в Україні.