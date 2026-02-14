Очільник МОН розповів, чи виїжджають масово старшокласники за кордон

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, чи виїжджають зараз масово старшокласники за кордон. При цьому закликав не драматизувати.

Таку заяву він зробив в ефірі програми "Рандеву". І розповів, що держава планує боротися за нашу молодь, аби вона залишалася в Україні.

Дивіться також Міністр освіти розповів, яку зарплату повинні отримувати вчителі

Що каже міністр про виїзд учнів за кордон?

Міністр відповів на питання журналістки про те, що в деяких школах на заході України, зокрема на Закарпатті, у випускних класах майже не залишилося хлопчиків. Заявив, що статистика не підтверджує "аномальних" змін, якщо порівняти з минулими роками.

Ми не бачимо якихось аномалій з точки зору того, що було до певних рішень і стало після. Тенденція виїзду є, вона залишається, але вона не є чимось абсолютно катастрофічним,

– уточнив він.

І додав, що рішення про виїзд дитини найчастіше ухвалюють батьки під впливом природного страху за життя сина чи доньки. Лісовий назвав "стереотипним міфом" упевненість батьків у тому, що навчання за кордоном автоматично гарантує дитині краще та безпечніше майбутнє. Реальна ситуація адаптації часто значно складніша.

Лісовий також акцентував, що ідеологічна мотивація дитини залишитися в Україні формується насамперед у родині. Але освіта також має впливати на це середовище. Нинішня Україна, на його думку, пожинає наслідки пострадянського виховання, яке часто було формальним.

Дивіться також Як вплинув дозвіл на виїзд за кордон 18 – 22-річних на освіту: у МОН озвучили наслідки

Як повертатимуть школярів з-за кордону?

Посадовець також розповів, що отримав завдання від очільниці уряду підсилити комунікацію з молоддю та продемонструвати реальні переваги життя та роботи в Україні. МОН планує розгорнути масштабну профорієнтаційну роботу.

За словами очільника МОН, сьогодні фіксують значний інтерес молоді, яка вже перебуває за кордоном, до повернення. Однак викликом є безпекові та енергетичні чинники.

До слова, у листопаді 2025 року заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко прокоментував РБК-Україна тему виїзду за кордон старшокласників та хлопців віком 18 – 22 років. Посадовець зазначив, що цьогоріч (2025 року) за результатами вступної кампанії першокурсників більше ніж минулого.

Дивіться також Відпочиватимуть не всі: коли будуть весняні канікули у школах України у 2026 році

Що відомо про виїзд за кордон 18 – 22 річних?