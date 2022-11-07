Терор триває: скільки росіяни вбили дітей та зруйнували освітніх закладів в Україні
7 листопада 2022 , 12:47Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
Росія продовжує нищити заклади освіти в Україні у межах повномасштабної війни. Також від рук агресора й надалі гинуть діти й дорослі.
Так, росіяни з 24 лютого вже вбили 430 українських дітей. При цьому 820 дітей отримали поранення внаслідок воєнних дій в Україні.
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Скільки дітей постраждали та закладів освіти зруйнував агресор
Станом на ранок 7 листопада загалом понад 1250 дітей постраждали через повномасштабне вторгнення агресора. Ці цифри не остаточні.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій – 420;
- Харківській – 263;
- Київській – 116;
- Миколаївській – 77;
- Запорізькій – 70;
- Чернігівській – 68;
- Луганській – 64;
- Херсонській – 58;
- Дніпропетровській – 31.
Через бомбардування та обстріли Росії пошкоджено також понад 2,7 тисячі закладів освіти у нашій державі. 332 з них зруйновано повністю.
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Що робити вчителям, які виїхали з окупації
- Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що робити педагогам, які виїхали з окупації.
- Якщо школа знищена разом із документами, а доступи до казначейських рахунків втратили, вчителі можуть влаштуватися на роботу до іншого закладу освіти на підконтрольних Україні територіях.
- Для цього педагоги, які не можуть звільнитися з попереднього місця роботи через втрату документів, мають звернутися до найближчого центру зайнятості з письмовою заявою. "Прошу звільнити мене через те, що я змушений/ -а виїхати. Документи втрачені. Але прошу вважати мене від (зазначити дату) звільненим / -ою з попереднього місця роботи, розповів Горбачов про текст заяви.
- Також, за його словами, з наступного дня людина може офіційно влаштовуватися на роботу до іншої школи.