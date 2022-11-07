Терор триває: скільки росіяни вбили дітей та зруйнували освітніх закладів в Україні

Росія продовжує нищити заклади освіти в Україні у межах повномасштабної війни. Також від рук агресора й надалі гинуть діти й дорослі.

Так, росіяни з 24 лютого вже вбили 430 українських дітей. При цьому 820 дітей отримали поранення внаслідок воєнних дій в Україні.

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Скільки дітей постраждали та закладів освіти зруйнував агресор

Станом на ранок 7 листопада загалом понад 1250 дітей постраждали через повномасштабне вторгнення агресора. Ці цифри не остаточні.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій – 420;

Харківській – 263;

Київській – 116;

Миколаївській – 77;

Запорізькій – 70;

Чернігівській – 68;

Луганській – 64;

Херсонській – 58;

Дніпропетровській – 31.

Через бомбардування та обстріли Росії пошкоджено також понад 2,7 тисячі закладів освіти у нашій державі. 332 з них зруйновано повністю.

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