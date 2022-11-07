Терор триває: скільки росіяни вбили дітей та зруйнували освітніх закладів в Україні

7 листопада 2022 , 12:47
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс генпрокурора

Росія продовжує нищити заклади освіти в Україні у межах повномасштабної війни. Також від рук агресора й надалі гинуть діти й дорослі.

Так, росіяни з 24 лютого вже вбили 430 українських дітей. При цьому 820 дітей отримали поранення внаслідок воєнних дій в Україні.

Читайте Стирають сліди злочинів: росіяни у Маріуполі зносять школу

Скільки дітей постраждали та закладів освіти зруйнував агресор 

Станом на ранок 7 листопада загалом понад 1250 дітей постраждали через повномасштабне вторгнення агресора. Ці цифри не остаточні. 

Найбільше постраждало дітей у таких областях: 

  • Донецькій – 420;
  • Харківській – 263;
  • Київській – 116;
  • Миколаївській – 77;
  • Запорізькій – 70;
  • Чернігівській – 68;
  • Луганській – 64;
  • Херсонській – 58;
  • Дніпропетровській – 31.

Через бомбардування та обстріли Росії пошкоджено також понад 2,7 тисячі закладів освіти у нашій державі. 332 з них зруйновано повністю.

Важливо Тотальне знищення: в ОП повідомили погані новини про україномовні школи у Криму

Що робити вчителям, які виїхали з окупації

  • Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що робити педагогам, які виїхали з окупації. 
  • Якщо школа знищена разом із документами, а доступи до казначейських рахунків втратили, вчителі можуть влаштуватися на роботу до іншого закладу освіти на підконтрольних Україні територіях.
  • Для цього педагоги, які не можуть звільнитися з попереднього місця роботи через втрату документів, мають звернутися до найближчого центру зайнятості з письмовою заявою. "Прошу звільнити мене через те, що я змушений/ -а виїхати. Документи втрачені. Але прошу вважати мене від (зазначити дату) звільненим /  -ою з попереднього місця роботи, розповів Горбачов про текст заяви.
  • Також, за його словами, з наступного дня людина може офіційно влаштовуватися на роботу до іншої школи.
Автор: Марія Волошин