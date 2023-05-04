У Львові на базі кількох шкіл створять вишкільні центри для старшокласників. Центри функціонуватимуть заради якісного вивчення військової справи та домедичної допомоги.

Вишкільні центри планують відкривати на базі тих шкіл, які мають якісні приміщення тирів. Також там, де добре розвинена спортивна інфраструктура.

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У Львові створять вишкільні центри для школярів

Так, у Львові мають намір змінити підхід до вивчення оборони та першої допомоги. Усе через нестачу фахівців для якісного викладання предмета, малу кількість практичних занять та слабке матеріально-технічне забезпечення.

Вишкільні центри передбачатимуть таку підготовку:

7 годин навчання на місяць для хлопців та дівчат;

залучення фахових військових;

сучасне медичне та військове матеріальне забезпечення;

доступ для всіх мешканців;

72- та 108-годинні навчально-польові збори.

У ЛМР кажуть: з якісною матеріальною базою та хорошими фахівцями діти отримають якісне навчання: мовиться як про військову підготовку, так і про домедичну допомогу.

До слова, у Львові у 10 та 11 класах Львова навчається понад 10 тисяч учнів. Зараз "Захист України" вони вивчають 6 разів та місяць.

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