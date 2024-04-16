Студенти проходитимуть базову загальновійськову підготовку

Студенти проходитимуть базову загальновійськову підготовку
Джерело:Osvita.ua
З 2025 року у вишах України запровадять базову військову підготовку. Вона буде обов'язковою для усіх студентів-чоловіків.
Відповідну норму містить закон щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Базову загальновійськову підготовку включать у навчальні плани вишів усіх форм власності як окрему навчальну дисципліну.
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Студенти проходитимуть військову підготовку
Підготовку проводитимуть для того, аби чоловіки-студенти здобули військово-облікову спеціальність, навички й уміння, необхідні для виконання конституційного обов'язку щодо захисту Батьківщини.
Для проведення базової загальновійськової підготовки можуть залучати громадські організації та об'єднання, включаючи й громадські об'єднання ветеранів війни.
Студенти-жінки зможуть проходити базову загальновійськову підготовку добровільно.
Від проходження базової підготовки у вишах усіх форм власності будуть звільнені студенти, яких за станом здоров'я визнають непридатними до військової служби.
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Військова підготовка у вишах: що відомо
- Раніше у Міносвіти заявили про наміри запровадити у вишах пілотні військові кафедри.
- Зміни мали стартувати вже з вересня 2024 року.
- Ці кафедри відповідатимуть за базову військову підготовку усіх хлопців. А також – охочих дівчат.
- Так, спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини, базової стрільби тощо.