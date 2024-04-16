Студенти проходитимуть базову загальновійськову підготовку

16 квітня 2024, 21:23
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Джерело:

Osvita.ua

З 2025 року у вишах України запровадять базову військову підготовку. Вона буде обов'язковою для усіх студентів-чоловіків.

Відповідну норму містить закон щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Базову  загальновійськову підготовку включать у навчальні плани вишів усіх форм власності як окрему навчальну дисципліну. 

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Студенти проходитимуть військову підготовку

Підготовку проводитимуть для того, аби чоловіки-студенти здобули військово-облікову спеціальність, навички й уміння, необхідні для виконання конституційного обов'язку щодо захисту Батьківщини.

Для проведення базової загальновійськової підготовки можуть залучати громадські організації та об'єднання, включаючи й громадські об'єднання ветеранів війни.

Студенти-жінки зможуть проходити базову загальновійськову підготовку добровільно.

Від проходження базової підготовки у вишах усіх форм власності будуть звільнені студенти, яких за станом здоров'я визнають  непридатними до військової служби.

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Військова підготовка у вишах: що відомо

  • Раніше у Міносвіти заявили про наміри запровадити у вишах пілотні військові кафедри.
  • Зміни мали стартувати вже з вересня 2024 року.
  • Ці кафедри відповідатимуть за базову військову підготовку усіх хлопців. А також – охочих дівчат.
  • Так, спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини, базової стрільби тощо.
Автор: Марія Волошин