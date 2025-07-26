Львівський школяр здобув "срібло" на міжнародній олімпіаді з фізики
- Володимир Островський, випускник Львівського фізико-математичного ліцею, здобув срібну медаль на 55-й міжнародній олімпіаді з фізики, яка відбулася у Парижі.
- Українська команда загалом отримала 4 срібла і одну бронзу.
Цьогорічний випускник Львівського фізико-математичного ліцею Володимир Островський тріумфував на 55-й міжнародній олімпіаді з фізики. Хлопець здобув "срібло".
Його суперниками були понад 400 учасників із більш ніж 80 країн світу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Львівської міськради.
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Чим вразив світ Володимир Островський?
Міжнародна олімпіада з фізики у 2025 році відбулася у столиці Франції – Парижі. Володимир Островський взяв участь у змаганні в складі української команди.
Загалом наша збірна отримала 4 "срібла" та одну "бронзу".
Українські школярі вражають світ знаннями / ЛМР
Володимир Островський – неодноразовий переможець всеукраїнських змагань та цьогорічний стипендіат міської Програми підтримки обдарованої молоді.
У міськраді Львова зазначають, що перемога хлопця – це результат системної праці, підтримки батьків, а також мудрого наставництва заслуженого вчителя України Миколи Петруніва.
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