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26 липня, 22:18
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Львівський школяр здобув "срібло" на міжнародній олімпіаді з фізики

Марія Волошин
Основні тези
  • Володимир Островський, випускник Львівського фізико-математичного ліцею, здобув срібну медаль на 55-й міжнародній олімпіаді з фізики, яка відбулася у Парижі.
  • Українська команда загалом отримала 4 срібла і одну бронзу.

Цьогорічний випускник Львівського фізико-математичного ліцею Володимир Островський тріумфував на 55-й міжнародній олімпіаді з фізики. Хлопець здобув "срібло".

Його суперниками були понад 400 учасників із більш ніж 80 країн світу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Львівської міськради.

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Чим вразив світ Володимир Островський?

Міжнародна олімпіада з фізики у 2025 році відбулася у столиці Франції – Парижі. Володимир Островський взяв участь у змаганні в складі української команди.

Загалом наша збірна отримала 4 "срібла" та одну "бронзу". 


Українські школярі вражають світ знаннями / ЛМР

Володимир Островський – неодноразовий переможець всеукраїнських змагань та цьогорічний стипендіат міської Програми підтримки обдарованої молоді.

У міськраді Львова зазначають, що перемога хлопця – це результат системної праці, підтримки батьків, а також мудрого наставництва заслуженого вчителя України Миколи Петруніва. 

  • Раніше ми розповідали, що 17-річна Олександра Шиш разом з родиною покинула прифронтову Соснівку, що на Луганщині й у 2023 році приїхала до Франції, де продовжила навчання. Дівчина змогла закінчити французький бакалаврат з відзнакою. Лише за рік навчання вона змогла вивчити мову та за підсумками навчання отримала 14/20 балів за бакалаврат. Дівчина також поділилась секретом успіху. 