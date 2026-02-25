У МОН зробили заяву про зменшення кількості завдань на НМТ та прохідних балів для вступу

Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла, чи не планували зменшити кількість завдань на НМТ та прохідні бали для вступу у виші. Зокрема, з огляду на важку зиму.

І наголосила, що важливо розділяти організаційний складник та мету НМТ. Про це Кузьмичова розповіла в інтерв'ю УП.

Чи планували зміни щодо НМТ?

Мета НМТ – це вступ до вишу, нагадала посадовиця. І додала, що гра з прохідним балом – дуже небезпечна. Може здатися, що на певному етапі це благо для дитини, але насправді – відкладений негативний вплив на абітурієнта.

Знижений прохідний бал означає нижчий рівень готовності дитини до опанування програм, які передбачені конкретною спеціальністю. У кращому разі це позначиться на успішності студента, а в гіршому – він через семестр або рік навчання просто піде з університету, бо його рівень не збігається з очікуваннями вишу,

– уточнила вона.

Тому зниження прохідного бала для вступників не має залежати від обставин. При цьому варто надолужувати освітні втрати.

Адже головне завдання НМТ – забезпечення рівного доступу і збереження якості освіти, а не можливість перегляду стандартів чи прохідних балів,

– заявила Кузьмичова.

Чи думали про перенесення дат НМТ через блекаути?

Посадовиця нагадала, що модель проведення НМТ містить основні та додаткові сесії. Останні передбачені для форс-мажорних ситуацій. Якщо комусь не вдасться скласти тестування у межах основної сесії, він зможе це зробити у межах додаткової.

Якщо цього буде так само недостатньо, я переконана, що це питання буде активно моніторитися з травня, і відповідні управлінські рішення можуть бути ухвалені з акцентом на створення умов для дітей,

– резюмувала вона.

До слова, директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла "Освіторії", що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З фізики – додали 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Як відбуватиметься НМТ-2026?