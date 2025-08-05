80% вступників в аспірантуру – чоловіки: скільки абітурієнтів не склали тестування
- У 2025 році 80% вступників в аспірантуру – чоловіки.
- Більшість вступників в аспірантуру (65,3%) отримали високий бал; 2,7% не подолали поріг з іноземної мови.
- У магістратуру вступників чоловіків та жінок практично порівну.
Триває вступна кампанія в аспірантуру у 2025 році. Цьогоріч 80% вступників на цей рівень вищої освіти – чоловіки.
Приблизно стільки само чоловіків – серед тих, хто не з'явився на тестування. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака.
Дивіться також Вступники в аспірантуру отримали результати єдиного вступного випробування
Як триває вступна кампанія у магістратуру та аспірантуру?
Щодо вступу в магістратуру – чоловіків та жінок серед вступників цьогоріч тут практично порівну (жінок 48,2%). Кількість тих, хто не з'явився на тестування – 16,3%.
Зазначимо, що у 2025 році вступники складали тест на загальну навчальну компетентність, іноземну мову, а також іспит за спеціальністю.
Щодо іспиту на загальну компетентність, результати такі:
️6 з 13591 – не подолали поріг в аспірантуру;
️79 з 93632 – в магістратуру.
️Більш ніж половина майбутніх аспірантів і магістрів (65,3%) отримала вищий бал (від 150 до 200),
– повідомив народний обранець.
Щодо тестування з іноземної мови, результати такі:
поріг в аспірантуру не подолали 298 вступники (2,7%), де більшість – чоловіки (212), жінок – 86.
поріг в магістратуру не подолали 4,87% (чоловіків і жінок майже порівну ).
Вищий бал отримали в аспірантуру 39,8% вступників, в магістратуру – 29,3%,
– уточнив Бабак.
Загалом, за словами нардепа, основна сесія показала хороші результати серед вступників як в аспірантуру, так і магістратуру.
Раніше ми розповідали, чи обмежить Рада право на здобуття вищої освіти військовозобов'язаним чоловікам.