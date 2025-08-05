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Освіта Освіта в Україні 80% вступників в аспірантуру – чоловіки: скільки абітурієнтів не склали тестування
5 серпня, 13:33
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80% вступників в аспірантуру – чоловіки: скільки абітурієнтів не склали тестування

Марія Волошин
Основні тези
  • У 2025 році 80% вступників в аспірантуру – чоловіки.
  • Більшість вступників в аспірантуру (65,3%) отримали високий бал; 2,7% не подолали поріг з іноземної мови.
  • У магістратуру вступників чоловіків та жінок практично порівну.

Триває вступна кампанія в аспірантуру у 2025 році. Цьогоріч 80% вступників на цей рівень вищої освіти – чоловіки.

Приблизно стільки само чоловіків – серед тих, хто не з'явився на тестування. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака. 

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Як триває вступна кампанія у магістратуру та аспірантуру?

Щодо вступу в магістратуру – чоловіків та жінок серед вступників цьогоріч тут практично порівну (жінок 48,2%). Кількість тих, хто не з'явився на тестування – 16,3%.

Зазначимо, що у 2025 році вступники складали тест на загальну навчальну компетентність, іноземну мову, а також іспит за спеціальністю.

Щодо іспиту на загальну компетентність, результати такі:

  • ️6 з 13591 – не подолали поріг в аспірантуру;

  • ️79 з 93632 – в магістратуру.

️Більш ніж половина майбутніх аспірантів і магістрів (65,3%) отримала вищий бал (від 150 до 200), 
– повідомив народний обранець. 

Щодо тестування з іноземної мови, результати такі:

  • поріг в аспірантуру не подолали 298 вступники (2,7%), де більшість – чоловіки (212), жінок – 86.

  • поріг в магістратуру не подолали 4,87% (чоловіків і жінок майже порівну ). 

Вищий бал отримали в аспірантуру 39,8% вступників, в магістратуру – 29,3%, 
– уточнив Бабак.

Загалом, за словами нардепа, основна сесія показала хороші результати серед вступників як в аспірантуру, так і магістратуру. 