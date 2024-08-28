У 13 разів більше, ніж до війни: вищий прохідний ЄВІ відсіяв аспірантів призовного віку

Цьогоріч прохідний бал для Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) підвищили. І це дозволило відсіяти значну частину вступників призовного віку, запевняють у МОН.

Також є інформація, що МОН планує змінити систему фінансування здобуття освіти в магістратурі та аспірантурі. Мова про грантову систему для магістрів, а от щодо аспірантів ще не вирішили.

Дивіться також Нові повістки, облік 16-річних і хто не матиме відстрочки: якою буде мобілізація у вересні

Як підняття прохідного бала для ЄВІ відсіяло потенційних аспірантів призовного віку

На початку липня в МОН повідомили: у 2024 році зі 100 тисяч вступників до аспірантури понад 90% (91 500) є чоловіками призовного віку, які вже мають ступінь магістра. До повномасштабної війни на аспірантуру щороку вступали близько 7 тисяч осіб, тобто в 13 разів менше.

Тепер же очікується участь до 25 тисяч осіб у конкурсі на денні бюджетні місця. Утім, не ясно, скільки серед цих вступників осіб призовного віку.

У 2024 році держзамовлення значно вище

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявив, що обсяги держзамовлення становлять безпрецедентну кількість аспірантів. І відповідно – державних інвестицій у підготовку науково-педагогічних працівників.

Цьогорічна кількість виділених бюджетних місць сягає понад 7000, із них понад 6000 припадає на МОН. У 2020 році ці показники становили 3025 місць, у 2021 та 2022 роках – 3125, у 2023 – 3109.