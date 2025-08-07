Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Списки рекомендованих осіб до зарахування за кожною конкурсною пропозицією сформували на основі конкурсного бала.
Триває вступна кампанія 2025 року. Вступники до коледжів після 11 класу та профтехів, які планують здобувати ступінь "Фахового молодшого бакалавра", вже отримують рекомендації на бюджет.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 13 серпня.
Зарахування вступників на бюджет відбувається не пізніше ніж 18:00 16 серпня.
Зарахування на контрактне навчання відбувається не пізніше ніж 12:00 30 серпня, додатковий набір – не пізніше ніж 20 жовтня.
Переведення на бюджет із контрактної форми навчання проводять не пізніше ніж 26 серпня.
Нагадаємо, що цьогоріч заяви на вступ в електронних кабінетах або в паперовому вигляді безпосередньо в коледжах подали майже 125 тисяч вступників. Це на 45 тисяч менше ніж 2024 року. Тоді на вступ до коледжів подали понад 170 тисяч заяв.