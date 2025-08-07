Триває вступна кампанія 2025 року. Вступники до коледжів після 11 класу та профтехів, які планують здобувати ступінь "Фахового молодшого бакалавра", вже отримують рекомендації на бюджет.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Списки рекомендованих осіб до зарахування за кожною конкурсною пропозицією сформували на основі конкурсного бала. Дивіться також В Україні зменшилась кількість вступників до коледжів Що мають знати вступники до коледжів?

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 13 серпня.

Зарахування вступників на бюджет відбувається не пізніше ніж 18:00 16 серпня.

Зарахування на контрактне навчання відбувається не пізніше ніж 12:00 30 серпня, додатковий набір – не пізніше ніж 20 жовтня.

Переведення на бюджет із контрактної форми навчання проводять не пізніше ніж 26 серпня.

Нагадаємо, що цьогоріч заяви на вступ в електронних кабінетах або в паперовому вигляді безпосередньо в коледжах подали майже 125 тисяч вступників. Це на 45 тисяч менше ніж 2024 року. Тоді на вступ до коледжів подали понад 170 тисяч заяв.