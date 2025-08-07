Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Списки рекомендованных лиц к зачислению по каждому конкурсному предложению сформировали на основе конкурсного балла. Смотрите также В Украине уменьшилось количество поступающих в колледжи Что должны знать поступающие в колледжи?

Поступающие, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на места государственного заказа до 18:00 13 августа.

Зачисление поступающих на бюджет происходит не позднее 18:00 16 августа.

Зачисление на контрактное обучение происходит не позднее 12:00 30 августа, дополнительный набор – не позднее 20 октября.

Перевод на бюджет с контрактной формы обучения проводят не позднее 26 августа.

Напомним, что в этом году заявления на поступление в электронных кабинетах или в бумажном виде непосредственно в колледжах подали почти 125 тысяч абитуриентов. Это на 45 тысяч меньше чем в 2024 году. Тогда на поступление в колледжи подали более 170 тысяч заявлений.