МВС оголошує набір до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання
Джерело:Ігор Клименко
В Україні розпочинають прийом заявок на вступ до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС. У них навчатимуться діти українських Героїв.
Глава відомства Ігор Клименко повідомив, що до 10-х класів на повне забезпечення першочергово запрошуємо дітей загиблих, поранених, полонених або зниклих безвісти співробітників системи МВС.
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Розпочинається набір до ліцеїв МВС України
Посадовець зазначив: ми подбали про те, щоб діти змогли здобути якісну сучасну освіту, жити і розвиватися в комфортних умовах.
Вступна кампанія триватиме до 16 липня. Обов'язкова умова для вступу – базова середня освіта, тобто закінчення 9 класу школи або іншої освітньої установи,
– уточнив міністр.
Та додав: формуємо спільноту патріотичної та мотивованої молоді.
Продовжуємо підтримувати наших захисників та їхні родини,
– акцентував Клименко.
Охочим вступникам варто заповнити форму зворотного звʼязку та очікувати дзвінка від приймальної комісії.
Форма тут – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9NzyCbG9uAIFmyRxJK_QCcznmxdQOsXtaST25xrZ8sfmRcA/viewform?usp=sf_linkЧасто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
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