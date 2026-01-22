У військових вишах збільшується кількість вступниць
- У 2025 році 22,5% вступників до військових закладів освіти становлять жінки.
- Це на 3,5% більше ніж у 2024 році.
Серед курсантів військових закладів вищої освіти збільшується кількість дівчат. Про це свідчать дані вступних кампаній минулих років.
Про це розповів директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони полковник Максим Кас'яненко в інтерв'ю інформаційному агентству АрміяInform.
Дивіться також Якою буде освіта у 2026 році: від підвищення зарплат учителям і стипендій студентам до реформ
Скільки жінок вступає у військові ЗВО?
Кас'яненко уточнив, що, за результатами вступної кампанії 2025 року, співвідношення вступниць, яких зарахували до військових закладів освіти, становить 22,5% від загальної кількості вступників.
Якщо порівняти з результатами вступної кампанії 2024 року, приріст кількості здобувачів освіти жіночої статі – 3,5%,
– повідомив полковник.
Дивіться також Верховна Рада не підтримала скасування відстрочки для студентів віком 25+
Чи проходитимуть студенти-медики військову підготовку?
- З 1 січня 2026 року студенти-медики проходитимуть військову підготовку громадян за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. З цієї дати набуває чинності відповідний закон.
- Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та пройшли професійно-психологічний відбір.
- Обов'язковою така підготовка для українських студентів-медиків та студентів-фармацевтів.
- До слова, з 1 вересня 2025 року в українських вишах передбачена базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів.