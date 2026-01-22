У військових вишах збільшується кількість вступниць

Серед курсантів військових закладів вищої освіти збільшується кількість дівчат. Про це свідчать дані вступних кампаній минулих років.

Про це розповів директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони полковник Максим Кас'яненко в інтерв'ю інформаційному агентству АрміяInform.

Скільки жінок вступає у військові ЗВО?

Кас'яненко уточнив, що, за результатами вступної кампанії 2025 року, співвідношення вступниць, яких зарахували до військових закладів освіти, становить 22,5% від загальної кількості вступників.

Якщо порівняти з результатами вступної кампанії 2024 року, приріст кількості здобувачів освіти жіночої статі – 3,5%,

– повідомив полковник.

