"Нічого не знаєш, а дороги назад нема": учасники ЄВІ-2024 поділилися отриманими балами

Аби вступити в магістратуру цьогоріч, більшість абітурієнтів має подати результати єдиного вступного іспиту за цей або минулий рік. І це ще не всі "випробування".

Аби отримати право брати участь у конкурсному відборі у ЗВО, треба подолати відповідний "поріг". Тобто набрати мінімальну кількість тестових балів, яка дорівнює 100 рейтинговим балам.

Дивіться також Які мінімальні бали ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру

Які бали на ЄВІ-2024 отримали вступники

Відповідно до таблиць переведення балів, затверджених Міносвіти України, у 2024 році пороговим балом для єдиного вступного іспиту в блоці іноземної мови є 5 тестових балів з 30 можливих.

У блоці ТЗНК також мінімальний бал – 5 тестових балів з 33 можливих.

Для того, щоб їх набрати, вступник має надати правильні відповіді на 5 тестових завдань у кожному блоці.

Дивіться також Як перевірити, чи вступив на бюджет або контракт у виш у 2024 році

Учасники ЄВІ-2024 діляться отриманими балами

У тік-тоці учасники ЄВІ-2024 розмістили чимало відео, у яких розповідають, скільки балів сподівалися отримати, а також – скільки отримали насправді за тестування. А також розповідають, що вразило їх у завданнях.

Скільки балів отримали учасники на ЄВІ-2024: відео

Окремі завдання з логіки неабияк здивували учасників іспиту.

Що вразило учасників ЄВІ-2024 у завданнях: відео

Є й такі, які просто "сканували" завдання, а не вчили матеріал.

Як "готуються" учасники до іспиту: відео

Окремі учасники могли сподіватися перед іспитом на удачу. І декому доля таки усміхнулася (хоча це була не просто удача).

Як щастило учасникам на ЄВІ: відео

Є учасники, які розповідають про свою участь у жартівливо-іронічному тоні.

"Коли стоїш перед сходом в аудиторію, то починаєш розуміти, що нічого не знаєш і дороги назад нема,

– написала учасниця і виклала відео, додавши пісню зі словами "остання путь".

Учасники ЄВІ не втрачають почуття гумору перед іспитом: відео

Інші ж викладають відео і розповідають, про що думають, складаючи блок ТЗНК.

Про що думають учасники ЄВІ: відео

Одна з учасниць тестування ділиться тим, як дель встигла на іспит.

Як учасниці пощастило встигнути на ЄВІ: відео