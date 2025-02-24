Відмовлять у реєстрації: що повинні заздалегідь зробити вступники у магістратуру

Вступники у магістратуру в Україні зможуть пройти вступні випробування у межах двох сесій. Іспити відбуватимуться протягом 21 червня – 18 серпня 2025 року.

При цьому абітурієнтам, які планують для участі в ЄВІ та ЄФВВ реєструватися дистанційно, треба заздалегідь отримати кваліфікований електронний підпис. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Дивіться також Коли треба складати вступні іспити в магістратуру у 2025 році

Що повинні зробити вступники у магістратуру

З 2 до 23 травня 2025 року приймальні комісії закладів вищої освіти в Україні проводитимуть реєстрацію вступників у магістратуру для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні.

Як і в минулі роки, реєстрація відбудеться або за умови особистої присутності вступника, або дистанційно.

Дистанційна реєстрація здійснюється за умови встановлення приймальною комісією фізичної особи (вступника) шляхом електронної ідентифікації.

Приймальні комісії у разі дистанційної реєстрації прийматимуть лише заяви-анкети, на які накладено кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Вступнику відмовлять у реєстрації для участі в ЄВІ / ЄФВВ у разі відсутності на анкеті його кваліфікованого електронного підпису.

Дивіться також Які документи потрібні для вступу в магістратуру у 2025 році

Що відомо про вступну кампанію у магістратуру у 2025 році