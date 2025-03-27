Вступ у магістратуру у 2025 році: коли реєстрація, вступні іспити та зарахування

Для вступу в магістратуру в 2025 році треба скласти єдиний вступний іспит, або єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування, або фаховий іспит чи співбесіду у виші.

Цьогоріч для всіх вступників проведуть, зокрема, єдиний вступний іспит (ЄВІ). Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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На які спеціальності треба складати ЄФВВ

Для вступу на спеціальності галузей A "Освіта" та B "Культура, мистецтво та гуманітарні науки", C "Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини", D "Бізнес, адміністрування та право", F "Інформаційні технології" та спеціальності: G17 "Архітектура та містобудування", I9 "Громадське здоров'я", I10 "Соціальна робота та консультування", I11 "Дитячі та молодіжні служби", J2 "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг", J3 "Туризм та рекреація", J4 "Охорона праці", K8 "Пожежна безпека", K10 "Цивільна безпека" треба буде додатково скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Які строки реєстрації у магістратуру

Реєстрація для складання магістерських тестів у 2025 році стартує 2 травня (з 9:00) та закінчується о 18:00 23 травня.

До 12 червня всі зареєстровані учасники іспитів отримають на своїй інформаційній сторінці "Кабінет вступника" запрошення-перепустку. У ній буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ розпочинається 1 липня та закінчується о 18:00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань.

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Коли треба складати тести і проходити співбесіду

Вступні випробування відбудуться у межах двох етапів:

основна сесія (з 21 червня до 12 липня);

додаткова сесія (з 29 липня до 18 серпня).

Індивідуальні усні співбесіди у вишах замість єдиного вступного іспиту, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ відбуватимуться з 28 липня до 7 серпня (включно).

Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на контракт, проведуть з 8 серпня до 18:00 23 серпня.

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Коли реєструватися та подавати документи

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня.

Подання заяв для вступу розпочинається 8 серпня та закінчується о 18:00 25 серпня.

Строки зарахування магістрів на бюджет

Рекомендації для зарахування на бюджет надають не пізніше ніж 26 серпня.

Вимоги до зарахування (подання оригіналів документів) мають бути виконані до 18:00 години 28 серпня.

Наказ про зарахування на бюджет видадуть 29 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за кошти цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання на контракт, здійснюється не пізніше ніж 1 вересня.

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 20 жовтня.

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Які строки зарахування магістрів на контракт

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше ніж 1 вересня.

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбувається не пізніше ніж 30 вересня.

Для вступу в магістратуру на контракт на основі ступеня бакалавра заклади освіти можуть встановлювати додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у межах з 1 липня по 20 жовтня.

При цьому використовують результати єдиного вступного іспиту, або єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, або результати фахового іспиту, складеного у виші.

ЗВО у Правилах прийому можуть передбачати зарахування вступників в магістратуру на контракт на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів (зокрема, до дати закінчення прийому документів) за умови зарахування таких вступників до 20 жовтня 2025 року.