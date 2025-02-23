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Освіта Освіта в Україні Коли будуть вступні іспити до магістратури у 2025 році
23 лютого, 14:29
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Коли будуть вступні іспити до магістратури у 2025 році

Марія Волошин
Основні тези
  • Вступні іспити до магістратури 2025 року триватимуть з 21 червня по 18 серпня у дві сесії.
  • Реєстрація на іспити триватиме з 2 по 23 травня, з додатковим періодом 16 – 17 червня.

Міністерство освіти і науки України визначило дати проведення іспитів для вступу до магістратури. Абітурієнти зможуть пройти випробування у межах двох сесій.

Іспити відбуватимуться протягом 21 червня – 18 серпня 2025 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Education.ua.

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Коли реєстрація на вступні іспити в магістратуру 

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ 2025 року починається 2 травня.

Календар реєстрації на ЄВІ, ЄФВВ цьогоріч такий: 

  • 2 – 23 травня – основний період реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ;
  • 16 – 17 червня – додатковий період реєстрації.

Реєстрацію на ЄВІ, ЄФВВ проводять приймальні комісії закладів вищої освіти.

Запрошення на іспити надійдуть:

  • до 12 червня – учасникам основної сесії;
  • до 26 липня – учасникам додаткової сесії.

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Коли вступні іспити в магістратуру 2025 

Дати проведення ЄВІ та ЄФВВ у 2025 році такі:

  • 21 червня – 12 липня – основний період;
  • 29 липня – 18 серпня – додатковий період.

Результати іспитів у магістратуру 2025 стануть відомі:

  • до 18 липня – результати основної сесії;
  • до 22 серпня – результати додаткової сесії.

Зауважимо, що ЄВІ треба скласти всім вступникам на магістратуру 2025 незалежно від спеціальності, а ЄФВВ залежить від обраної спеціальності. 