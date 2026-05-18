Як вступити в Гарвард та Оксфорд: юний український геній поділився секретом

18-річний українець Дарій Кузьмінський зараз здобуває міжнародну освіту у Японії. Це навчання та диплом опісля дадуть йому можливість вступати у найпрестижніші університети світу.

Деталі юний науковець зі Львова розповів в інтерв'ю 24 Каналу до Дня науки. Що це за освіта та які можливості надає, читайте далі.

Яку освіту здобуває в Японії Дарій?

Хлопець розповів, що закінчив 11 клас української школи. Навіть склав НМТ. Однак здобуття освіти несподівано продовжив у Японії. Причому знову навчається в 11 класі. Наступного року перейде у 12 клас.

Здобуду два дипломи: один японський про завершення старшої школи, інший – про навчання на міжнародному бакалавраті, диплом IB. Останній насправді дуже цінний. Він відчиняє двері у престижні університети. Навіть можу опісля вступати в Гарвард, Оксфорд,

– наголошує хлопець.

І додає, що це диплом про закінчення старшої школи. Програма триває два роки.

Як зародилася його любов до науки?

Кузьмінський розповів, що зацікавився наукою ще в п'ятому класі. Мама віддала його здобувати нові знання у Львівську обласну Малу академію наук. Там хлопець записався на курси хімії, біології, математики та фізики.

І я відразу відчув різницю зі звичайними уроками, бо ми почали втілювати у життя різні експерименти. Там у мене і зародилася любов до науки,

– зізнається він.

Як юний геній потрапив на цю програму?

Він також розповів, що це навчання дало йому змогу перемогли на міжнародних конкурсах зі своїми науковими роботами та отримати шанс на міжнародну освіту. Чотири його роботи-проєкти, з якими перемагав за кордоном, були зі сфери природних наук.

Також вони дали змогу мені їздити за кордон на різні конференції, конкурси, вдосконалити навички спілкування, презентації проєктів тощо. І саме ця діяльність у МАН допомогла мені отримати стипендію Tokarev Foundation і потрапити у Міжнародну школу,

– каже Дарій.

Куди планує вступати юний геній?

Дарій каже, що хоче у вищій школі вивчати медицину. Тому має намір стати студентом медичного вишу. Однак наразі ще не визначився, де планує здобувати вищу освіту – в Україні чи за кордоном.

Мій головний проєкт сьогодні – це здобувати гарну освіту і повернутися в Україну, щоб втілити в життя всі свої ідеї та проєкти,

– резюмував хлопець.

Що відомо про юного науковця?

Дарію Кузьмінському – 18 років. Хлопець вражає знаннями та працями у сферах:

екології;

медицини;

хімії.

Він досліджував різноманітні теми: від протипухлинних засобів до відновлення забруднених земель.

Має чотири роботи – переможниці на світових конкурсах у Хорватії, Польщі та Тунісі.