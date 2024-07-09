Кабмін вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до ЗВО

Уряд України вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову погодили на засіданні Кабміну.

Нововведення стосуються осіб віком до 25 років, які перебувають на ТОТ або виїхали за кордон із ТОТ чи з територій активних бойових дій.

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Що мають знати вступники, яким до 25 років

Зарахування таких громадян на навчання до українських вишів здійснюватиметься з відтермінуванням взяття їх на військовий облік (до закінчення періоду воєнного стану).

️Необхідність таких змін пов'язана з тим, що такі особи об'єктивно не можуть прибути до ТЦК для взяття їх на військовий облік,

– уточнили у Мінреінтеграції.

Проєкт постанови супроводжували команда Мінреінтеграції у межах нарад із Генштабом, Міноборони, МВС, ДМС і МОН.

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