"Я поступлю у цей ВУЗ": як правильно українською говорити про вступну кампанію

22 липня 2023, 10:58
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В Україні триває вступна кампанія 2023. Абітурієнти активно подають заяви на вступ до обраних вишів.

При цьому з вуст окремих вступників іноді можна почути суржикові фрази. Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як не допускати мовних помилок, розповідаючи про вступну кампанію. 

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Як правильно українською говорити про вступ

У тридцять сьомій добірці розповімо вам, які слова не варто вживати, коли говорите про вступ до омріяних вишів, і які правильні українські відповідники вживати натомість. 

  • вступна кОмпанія – вступна кАмпанія;
  • здавати документи – подавати документи;

Перш за все пам'ятайте, що вступна кАмпанія, а документи ви подаєте. 

Зверніть увагу! Не плутайте слова "компанія" і "кампанія". Кампанія – це сукупність заходів, спрямованих на досягнення якоїсь мети. Компанія – це синонім до слова товариство".
  • здавати екзамени – складати іспити, екзамени;
  • льгота – пільга;

Іспити чи екзамени ви на окремі спеціальності можете не складати, якщо маєте пільги. 

  • поступати – вступати;
  • отримати освіту – здобути освіту;
  • ВУЗ – ЗВО, виш;

Також майте на увазі: ви вступаєте у ЗВО чи виш, щоб здобути вищу освіту.

І не використовуйте суржикову абревіатуру "ВУЗ" ("вищий учбовий заклад"), адже в українській мові немає слова "учбовий" – є навчальний. 

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  • учбовий заклад – навчальний заклад;
  • ведучий виш – провідний виш;

Обираєте при цьому провідний навчальний заклад. 

  • число поступаючих повисилося – кількість вступників збільшилася;
  • приймати рішення – ухвалювати рішення. 

І думаєте, яке ж рішення ухвалити і куди вступити, поки кількість вступників у всіх ЗВО збільшується.

При цьому пам'ятайте: сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу взагалі не притаманні. Тобто дієприкметники, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

Тож успіхів вам під час вступної кампанії. І як майбутні студенти найкращих українських вишів забудьте про суржик!
Автор: Марія Волошин