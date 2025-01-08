"Величезний магніт": яке місто обрала чверть вступників для навчання у вишах
Чимало українських вступників обирає для здобуття вищої освіти столицю нашої держави. Саме Київ є величезним магнітом для абітурієнтів.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти та науки Михайла Винницького LB. У столицю торік вступила чверть абітурієнтів у виші в Україні.
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Яке місто є магнітом для вступників
Винницький зазначив: якщо говорити про Київ, то це величезний магніт.
Цьогорічна вступна кампанія показала, що чверть абітурієнтів вступили в київські виші. Тут треба багато що змінювати, але Київ має певну вагу і певний порядок у своїй ієрархії,
– вважає він.
Зазначимо, у МОН сподівалися, що гранти отримають 16 тисяч вступників у заклади вищої освіти у 2024 році. Натомість отримали 14 тисяч.
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Що відомо про вступну кампанію 2024 року
- Цьогоріч на бюджетну форму навчання в українські виші прийняли 68 тисяч студентів.
- Загалом вступників 2024 року було 169 тисяч.
- Найпопулярнішою спеціальністю серед вступників у виші стала психологія, на яку подали найбільше заяв.
- З 66 тисяч абітурієнтів, які вступили на бюджет, 9 тисяч – це пільговики.
- У МОН зазначили, що понад 6 тисяч абітурієнтів, яким запропонували бюджетне місце, від нього відмовилися.
- Найбільше вступників на бюджет зарахували на спеціальність "середня освіта".
- Очолив рейтинг найпопулярніших ЗВО, за кількістю поданих заяв від вступників на бакалаврат, Львівський національний університет імені Івана Франка.