Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого LB. В столицу в прошлом году поступила четверть абитуриентов в вузы в Украине.
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Какой город является магнитом для поступающих
Винницкий отметил: если говорить о Киеве, то это огромный магнит.
Вступительная кампания этого года показала, что четверть абитуриентов поступили в киевские вузы. Здесь надо многое менять, но Киев имеет определенный вес и определенный порядок в своей иерархии,
– считает он.
Отметим, в МОН надеялись, что гранты получат 16 тысяч поступающих в учреждения высшего образования в 2024 году. Вместо этого получили 14 тысяч.
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Что известно о вступительной кампании 2024 года
- В этом году на бюджетную форму обучения в украинские вузы приняли 68 тысяч студентов.
- Всего поступающих в 2024 году было 169 тысяч.
- Самой популярной специальностью среди поступающих в вузы стала психология, на которую подали больше всего заявлений.
- Из 66 тысяч абитуриентов, поступивших на бюджет, 9 тысяч – это льготники.
- В МОН отметили, что более 6 тысяч абитуриентов, которым предложили бюджетное место, от него отказались.
- Больше всего поступающих на бюджет зачислили на специальность "среднее образование".
- Возглавил рейтинг самых популярных ЗВО, по количеству поданных заявлений от поступающих на бакалавриат, Львовский национальный университет имени Ивана Франко.