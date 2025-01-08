Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти та науки Михайла Винницького LB. У столицю торік вступила чверть абітурієнтів у виші в Україні.

Дивіться також Гроші вчителям, підготовка до реформи школи, військовий вишкіл: що чекає на освіту в 2025 році

Яке місто є магнітом для вступників

Винницький зазначив: якщо говорити про Київ, то це величезний магніт.

Цьогорічна вступна кампанія показала, що чверть абітурієнтів вступили в київські виші. Тут треба багато що змінювати, але Київ має певну вагу і певний порядок у своїй ієрархії,

– вважає він.

Зазначимо, у МОН сподівалися, що гранти отримають 16 тисяч вступників у заклади вищої освіти у 2024 році. Натомість отримали 14 тисяч.

Дивіться також "Це лякає": на які спеціальності торік вступили абітурієнти з низькими балами НМТ

Що відомо про вступну кампанію 2024 року