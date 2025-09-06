Укр Рус
6 вересня, 21:34
МОН погодило додаткові місця у вишах для вступників-пільговиків

Марія Волошин
Основні тези
  • МОН України затвердило 2 601 додаткове місце бюджетного навчання для переведення вступників-пільговиків на бакалаврат.
  • Також – 136 місць на магістратуру для жителів ТОТ, а також запровадило формульний розподіл місць в аспірантуру.

МОН України ухвалило нові рішення щодо обсягів держзамовлення на 2025 рік. Зокрема, погодило додаткові місця у вишах для вступників-пільговиків.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Мовиться про вступ на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру. 

Що відомо про додаткові місця для вступників?

Бакалаврський рівень (зокрема магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування): затвердили 2 601 додаткове місце бюджетного навчання для переведення студентів-пільговиків.

Першочергово мовиться про переведення на ці місця:

  • дітей загиблих захисників України;

  • осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ; 

  • осіб з інвалідністю внаслідок війни; 

  • вступників на спеціальності з особливою підтримкою та в галузі інформаційних технологій, зокрема жителів ТОТ, територій активних / можливих бойових дій, внутрішньо переміщених осіб тощо.

Магістерський рівень: затвердили 136 додаткових місць бюджетного навчання для пільгової категорії "109" (жителі ТОТ або територій активних бойових дій станом на 1 липня 2025 року та ті, хто виїхав після 1 січня 2025 року).

Аспірантура. Цьогоріч МОН уперше запровадив формульний, критеріальний розподіл місць в аспірантуру. З урахуванням успішності і спроможності ЗВО проводити дослідження на високому рівні.

Нині завершується опрацювання масиву інформації для формульного розподілу місць держзамовлення в аспірантурі з інших галузей знань.

Також ухвалили два виняткових рішення:

  • надали дозвіл Національному юридичному університету імені Ярослава Мудрого перевести на місця держзамовлення двох здобувачів освіти Полтавського юридичного інституту, яким присвоєно звання Героя України

  • підтримали звернення щодо виділення додаткового місця держзамовлення бакалаврського рівня для жительки тимчасово окупованої території в Київському національному лінгвістичному університеті.


Додаткові місця / МОН

Які ще нововведення підготувало МОН?

  • Міністерство освіти і науки України запровадило додатковий вступ до вишів для тих українців, які закінчили школу чи коледж в Польщі та мають результати іспиту "матура" (egzamin maturalny).
  • Подати заяву можна через заклади освіти – навіть дистанційно.
  • Терміни прийому заяв визначають виші. 