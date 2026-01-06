Укр Рус
6 січня, 19:37
Абітурієнти, які за кордоном, зможуть вступати у виші за аналогами НМТ

Марія Волошин
Основні тези
  • Українські абітурієнти за кордоном зможуть вступати до вишів за результатами національних випускних іспитів країн Європи.
  • Оцінки за національні випускні іспити планують зараховувати замість оцінок з предметів НМТ як результати вступних випробувань у вишах. 

 

Українські абітурієнти, які перебувають за кордоном, зможуть цьогоріч вступати до українських вишів за результатами національних випускних іспитів країн Європи.

Така пропозиція є у Порядку прийому на навчання до вишів у 2026 році, який оприлюднило МОН, розповідає 24 Канал. Документ винесений на громадське обговорення.

Як вступатимуть абітурієнти, які за кордоном?

Так, оцінки за національні випускні іспити планують зараховувати замість оцінок з предметів НМТ як результати вступних випробувань у вишах. Результати іноземних аналогів ЗНО/НМТ визнаватимуть за рішенням приймальної комісії університету. 

Процедуру унормують на підставі Методичних рекомендацій. Їх пізніше затвердить МОН України. 

Результати національних випускних іспитів після закінчення середньої школи в країнах Європи можуть бути використані впродовж року після отримання документа про здобуті рівні та ступені освіти в країні перебування.

Очікують, що така можливість відкриє шлях до українських університетів без дублювання випускних та вступних іспитів для випускників шкіл за кордоном.

Які ще зміни запропонувало МОН?

Днями МОН України оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який містить ще такі важливі пропозиції для вступників:

  • збільшення ваги творчого конкурсу для вступників на мистецькі спеціальності;
  • зменшення загальної кількості заяв, які може подати абітурієнт у виші. Цьогоріч було 15, а під час вступної кампанії 2026 року пропонують 12;
  • підвищення порогових балів НМТ із двох обов'язкових предметів: української мови та історії України;
  • виші повинні забезпечити відеозапис вступних випробувань;
  • запровадження єдиного порогу за сумою результатів двох блоків єдиного вступного іспиту для абітурієнтів, які прагнуть навчатися в аспірантурі.