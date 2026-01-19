МОН опублікувало проєкт Порядку прийому до коледжів у 2026 році

Міністерство освіти і науки України оприлюднило проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти у 2026 році. Він перебуває на громадському обговоренні.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на Osvita.ua. Документ містить інформацію для вступників та приймальних комісій про особливості вступу, строки та етапи проведення вступної кампанії в коледжі.

Дивіться також Скільки предметів буде на НМТ у 2026 році

Як відбуватиметься вступ до коледжів?

Вступити до коледжів можуть випускники 9-х, 11-х класів, а також абітурієнти, які вже мають інші рівні освіти.

Вступ до коледжів відбуватиметься на основі результатів співбесіди з одного чи двох предметів або творчого конкурсу – для визначених спеціальностей, а також розгляду мотиваційного листа.

Вступники також можуть замість співбесіди використати результати НМТ 2023 – 2026 років.

Вступ відбуватиметься за допомогою електронного кабінету. Його має створити кожний абітурієнт з 25 червня до 20 жовтня.

Загалом вступники зможуть подати до 15 заяв, з них до 5 – на бюджет.

Цьогоріч збережуть всі пільги для вступників, які зможуть скористатись спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на бюджетні місця.

Громадське обговорення документа триватиме до 2 лютого. Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу: nataliia.samoilenko@mon.gov.ua.

Дивіться також Як відбуватимуться творчі конкурси при вступі до вишів у 2026 році

Чи оприлюднили Порядок прийому на навчання до вишів?

Недавно МОН України оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який містить ще такі важливі пропозиції для вступників: