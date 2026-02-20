Виші змагатимуться: у 2029 році кількість вступників може суттєво зменшитися

У 2029 році кількість вступників / вступниць може суттєво зменшитися. Це пов'язано зі зміною освітньої моделі.

Зокрема, з переходом на 12-річне навчання у школі. У Міністерстві освіти і науки України розповіли "Вчися. Медіа" деталі.

Чому зменшиться кількість вступників?

У МОН кажуть, що причина не в трирічному бакалавраті, а в реформі старшої профільної школи. 12-й рік навчання завершать лише випускники/ці пілотних академічних ліцеїв (орієнтовно 15 тисяч осіб).

Для порівняння – зараз школи щороку випускають орієнтовно 200 тисяч учнів і учениць.

Заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко зазначив, що це змінить логіку вступної кампанії: можлива так звана "обернена конкуренція", коли виші змагатимуться за випускників і випускниць, а не навпаки.

Посадовець також розповів, що демографічні та економічні чинники значно впливають на фінансову ситуацію вишів.

Як зміниться освітня модель в Україні?