Виші змагатимуться: у 2029 році кількість вступників може суттєво зменшитися
- У 2029 році кількість вступників може суттєво зменшитися через 12-річне навчання в школі.
- Реформа передбачає 12 років шкільної освіти та трирічний бакалаврат, що вплине на логіку вступної кампанії.
У 2029 році кількість вступників / вступниць може суттєво зменшитися. Це пов'язано зі зміною освітньої моделі.
Зокрема, з переходом на 12-річне навчання у школі. У Міністерстві освіти і науки України розповіли "Вчися. Медіа" деталі.
Чому зменшиться кількість вступників?
У МОН кажуть, що причина не в трирічному бакалавраті, а в реформі старшої профільної школи. 12-й рік навчання завершать лише випускники/ці пілотних академічних ліцеїв (орієнтовно 15 тисяч осіб).
Для порівняння – зараз школи щороку випускають орієнтовно 200 тисяч учнів і учениць.
Заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко зазначив, що це змінить логіку вступної кампанії: можлива так звана "обернена конкуренція", коли виші змагатимуться за випускників і випускниць, а не навпаки.
Посадовець також розповів, що демографічні та економічні чинники значно впливають на фінансову ситуацію вишів.
Як зміниться освітня модель в Україні?
- З 2027 року в Україні повноцінно стартує реформа старшої школи. Вона передбачає 12 років навчання для учнів.
- Першими нову модель апробують теперішні 9-класники пілотних шкіл.
- У трирічній старшій школі зможуть навчатися також учні тих академічних ліцеїв, які пілотують профільну реформу у 2025 – 2026 та 2026 – 2027 навчальних роках. Тут учні вчитимуться 3 роки, а не 2, у старших класах. При цьому отримають бонус – три роки навчання на бакалавраті університету замість чотирьох.
- Згодом таку модель (12 років у школі та три на бакалавраті) мають поширити на всіх випускників/ць академічних ліцеїв.
- У 2029 році буде експериментальна модель. А постійна – із 2030 року.
- Модель трирічного бакалаврату має перейти в постійний режим і стати базовою: 12 років загальної середньої освіти + 3 роки бакалаврату (зі збереженням профілю освіти) + 2 роки магістратури.
- Винятком будуть спеціальності, де неможливо на рівні профільної середньої освіти забезпечити окремі компетентності та результати навчання, які нині належать до бакалаврського рівня, кажуть у МОН.