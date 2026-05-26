У ХНУ Каразіна назвали професії, на які катастрофічно падає попит

У нашій державі катастрофічно падає попит на частину спеціальностей. Зокрема, на природничі та інженерні.

При цьому саме вони дуже важливі для оборонного сектору та відбудови України. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла ректорка ХНУ імені Каразіна Тетяна Кагановська.

Які спеціальності важливі для держави?

Ректорка харківського вишу каже, що для класичного університету стратегічно важливо зацікавити молодь природничими та інженерними науками. Це питання майбутньої стійкості держави.

За її словами, саме математика, природничі дисципліни, а також суміжні інженерні та ІТ-напрями формують фундамент технологічного розвитку, обороноздатності, екологічної безпеки та відновлення України. Тому Кагановська хоче бачити більше студентів і в галузі освіти, передусім середньої та професійної.

На яких спеціальностях є прогрес?

Ректорка харківського вишу також розповіла про певний прогрес.

Цьогоріч ми вдвічі збільшили набір на ядерну фізику. В абсолютних цифрах це всього 20 людей, але для нинішніх умов – це неймовірний результат,

– акцентувала вона.

І додала, що показники могли б бути й кращими, але катастрофічно падає попит на природничі та інженерні спеціальності.

Якщо років десять тому на хімічний факультет вступало 80 людей, то минулого року – всього 14. Ми кожного з них знаємо поіменно, буквально збирали цих абітурієнтів по одному. Схожа ситуація на фізиці. Трохи краще на біології, бо зараз набирають популярності біотехнології та біоінженерія. Але загалом природничі науки переживають важкі часи,

– повідомила Кагановська.

Чому технічні спеціальності важливі для відбудови України?

Ректорка ХНУ пояснила, що технічні спеціальності мають для України стратегічну цінність. Під час війни такі фахівці забезпечують роботу цифрових систем, зв'язку та створюють технологічні рішення для безпеки тощо.

Кагановська при цьому вважає, що після війни роль інженерів лише зросте через потребу в масштабній відбудові інфраструктури, енергетики та цифрових систем. Саме технічні напрями мають стати для молоді престижними та сучасними.