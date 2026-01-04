У МОН назвали категорію вступників, яку ледве "перетравлює" система вступу

Система вступу, яка формувалась у довоєнні роки в Україні, зараз ледве "перетравлює" ту кількість абітурієнтів, які мають пільги для участі у вступній кампанії.

Про це заявив гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров під час наради, присвяченої презентації проєкту Порядку прийому до вишів у 2026 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Дивіться також Протидія корупції: МОН запропонувало цікаву новацію для вступних іспитів

Скільки зараз є вступників-пільговиків?

Посадовець заявив, що щороку кількість абітурієнтів-пільговиків зростає. При цьому за квотами вступає лише третина усієї кількості пільговиків.

Так, за його словами, цьогоріч на спеціальні умови вступу (або переведення) на бюджет претендували майже 30 тисяч осіб. З них майже понад 22,5 тисячі абітурієнтів отримали бюджетне місце у виші або були переведені на бюджет після зарахування на контракт.



Спеціальні умови вступу / скриншот

Зважаючи на тенденцію подальшого збільшення кількості пільговиків, у 2026 році МОН має намір розділити конкурси за результатами ЗНО та за результатами вступних випробувань у вишах. Механізми оприлюднять пізніше.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Які ще зміни запропонувало МОН?

Днями МОН України оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який містить ще такі важливі пропозиції для вступників: