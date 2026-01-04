Укр Рус
4 січня, 20:10
Оновлено - 20:11, 4 січня

У МОН назвали категорію вступників, яку ледве "перетравлює" система вступу

Марія Волошин
Основні тези
  • Кількість абітурієнтів-пільговиків в Україні щороку зростає.
  • Система вступу ледве справляється з цим навантаженням.

Система вступу, яка формувалась у довоєнні роки в Україні, зараз ледве "перетравлює" ту кількість абітурієнтів, які мають пільги для участі у вступній кампанії.

Про це заявив гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров під час наради, присвяченої презентації проєкту Порядку прийому до вишів у 2026 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Скільки зараз є вступників-пільговиків?

Посадовець заявив, що щороку кількість абітурієнтів-пільговиків зростає. При цьому за квотами вступає лише третина усієї кількості пільговиків.

Так, за його словами, цьогоріч на спеціальні умови вступу (або переведення) на бюджет претендували майже 30 тисяч осіб. З них майже понад 22,5 тисячі абітурієнтів отримали бюджетне місце у виші або були переведені на бюджет після зарахування на контракт.


Спеціальні умови вступу / скриншот 

Зважаючи на тенденцію подальшого збільшення кількості пільговиків, у 2026 році МОН має намір розділити конкурси за результатами ЗНО  та за результатами вступних випробувань у вишах. Механізми оприлюднять пізніше.

Які ще зміни запропонувало МОН?

Днями МОН України оприлюднило  Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який містить ще такі важливі пропозиції для вступників:

  • збільшення ваги творчого конкурсу для вступників на мистецькі спеціальності;
  • зменшення загальної кількості заяв, які може подати абітурієнт у виші. Цьогоріч було 15, а під час вступної кампанії 2026 року пропонують 12;
  • підвищення порогових балів НМТ із двох обов'язкових предметів: української мови та історії України;
  • виші повинні забезпечити відеозапис вступних випробувань.