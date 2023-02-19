Як діти за кордоном можуть вивчати українську мову, літературу та історію: порада омбудсмена

Дітям, які зараз живуть і навчаються за кордоном, через який час повернуться в Україну. Щоб знову повернутися до української школи, вони мають вже зараз вивчати головні предмети – українську мову, літературу та історію України.

Як дітям вивчати ці дисципліни – розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Він наголосив, що згідно з опитуваннями, близько 70 – 80% тих учнів, хто виїхав, налаштовані повернутися.

До теми Як отримати українську шкільну освіту за кордоном

Водночас, як зазначив Горбачов, Україна поки не має системного підходу щодо підтримки наших дітей за кордоном і щодо того, що робити з дітьми, які повертаються до України.

За його словами, через те, що діти мусять навчатися у школах тих країн, де вони зараз живуть (часто за це є штрафи), більшість батьків обирають місцеві школи, а в українських школах дитина переходить на сімейну форму навчання чи екстернат.

На жаль, до сих пір не розроблений механізм зарахування українськими школами оцінок, отриманих дітьми у закордонних школах. Кожна школа вирішує на свій лад, з цим є великі проблеми. Не визнають навіть фізкультуру та малювання,

– пояснює Горбачов.

Як дітям вивчати українські предмети

Як тоді довчити цих дітей, які перебували за кордоном? Омбудсмен зазначив, що наразі є лише кілька громадських проєктів, які допомагають таким дітям. Наприклад, це проєкт "Освітній суп" – безоплатні онлайн-заняття (академічний тьюторинг у малих групах) з урахуванням шкільної програми.

Цей проєкт дає можливість учням 5 – 11 класів, які перебувають за кордоном, зберігати зв’язок з Україною та її системою освіти. Долучившись до проєкту, діти матимуть змогу вивчати українську мову, літературу та історію України.

Безоплатні українознавчі онлайн-заняття відбуваються у будні ввечері та у суботу. Щоб дитина доєдналася до занять, батьки мають заповнити відповідну форму.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Що буде із вступною кампанією цього року? Горбачов зазначив, що з цим будуть великі складнощі. "Але я переконаний, що ми впораємося і вступна кампанія до вишів відбудеться організовано та дасть можливість нашим випускникам навчатися в українських вишах", – сказав він.

До слова, раніше у Міносвіти зазначили, що українським дітям за кордоном можна відвідувати лише місцеву школу, в якій дитина отримає довідку про результати навчання та теми, які опрацювала. "З цією довідкою вона повернеться до України, де отримає зарахування по тих предметах, які вона вивчала, і зможе виконати певні контрольні з тих дисциплін, які не вивчала", – пояснюють в МОН.

Ще одним варіантом поєднати навчання за кордоном та в Україні є переведення дитини в Міжнародну українську школу. В МОН заспокоюють батьків, кажуть, що до кожної дитини буде індивідуальний підхід. "Україна радісно прийме всіх учнів назад. Ніхто не збирається знижувати рівні класів тощо", – сказав гендиректор Директорату шкільної освіти Олег Єресько.