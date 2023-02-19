Как детям изучать эти дисциплины – рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он отметил, что согласно опросам, около 70 – 80% уехавших детей, настроенные вернуться.

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В то же время, как отметил Горбачев, Украина пока не имеет системного подхода о поддержке наших детей за границей и о том, что делать с детьми, которые возвращаются в Украину.

По его словам, из-за того, что дети должны учиться в школах тех стран, где они сейчас живут (часто за это есть штрафы), большинство родителей выбирают местные школы, а в украинских школах ребенок переходит на семейную форму обучения или экстернат.

К сожалению, до сих пор не разработан механизм зачисления украинскими школами оценок, полученных детьми в зарубежных школах. Каждая школа решает на свой манер, с этим есть большие проблемы. Не признают даже физкультуру и рисование,

– объясняет Горбачев.

Как детям изучать украинские предметы

Как тогда доучить этих детей, находившихся за границей? Омбудсмен отметил, что сейчас есть лишь несколько общественных проектов, которые помогают таким детям. Например, это проект "Образовательный суп" – бесплатные онлайн-занятия (академический тьюторинг в малых группах) с учетом школьной программы.

Этот проект позволяет учащимся 5 – 11 классов, которые находятся за границей, сохранять связь с Украиной и ее системой образования. Приобщившись к проекту, дети смогут изучать украинский язык, литературу и историю Украины.

Безвозмездные украиноведческие онлайн-занятия проходят в будни вечером и в субботу. Чтобы ребенок присоединился к занятиям, родители должны заполнить соответствующую форму.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Что будет со вступительной кампанией этого года? Горбачев отметил, что с этим будут большие сложности. "Но я убежден, что мы справимся и вступительная кампания в вузы состоится организованно и позволит нашим выпускникам учиться в украинских вузах", – сказал он.

К слову, ранее в Минобразования отметили, что украинским детям за границей можно посещать только местную школу, в которой ребенок получит справку о результатах обучения и обработанных темах. " С этой справкой она вернется в Украину, где получит зачисление по тем предметам, которые она изучала, и сможет выполнить определенные контрольные по тем дисциплинам, которые не изучала», – объясняют в МОН.

Еще одним вариантом совместить обучение за рубежом и в Украине является перевод ребенка в Международная украинская школа. В МОН успокаивают родителей, говорят, что к каждому ребенку будет индивидуальный подход. "Украина радостно примет всех учащихся назад. Никто не собирается снижать уровни классов и т.п.", – сказал гендиректор Директората школьного образования Олег Ересько.