"Не треба боятися розмов про патріотизм": найкращий вчитель України про виховання учнів
Чи важливо говорити про патріотизм та де межа з пропагандою? Як прищеплювати його учням? Власним досвідом ділиться найкращий вчитель України 2021 року.
Артур Пройдаков у інтерв'ю для "Української правди" поділився своїми міркуваннями, що таке патріотизм, та як його прищеплювати учням, пише 24 Канал.
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Говорити про очевидні речі
Український освітянин, один з найкращих вчителів світу, переможець премії Global Teacher Prize 2021 року Артур Пройдаков ділиться своїм досвідом як говорити про патріотизм.
Вважає, що варто розуміти чітку межу між патріотизмом, пропагандою та мілітаризмом. І те, що робить Росія – обов'язковий військовий вишкіл, "Юнармия" – жахливо!
На своїх уроках говорить про випускників, які зараз у ЗСУ та намагається влаштувати зустрічі з ними.
На мою думку, не треба боятися розмов про патріотизм чи зустрічей з військовими, не треба боятися навчання дітей тактичної медицини. Це те, що зараз є дуже важливим,
– говорить Пройдаков.
Важливими для розуміння учнями, якою ціною ми тут можемо проводити уроки й завдяки кому, є хвилини мовчання та гімн щоранку.
На уроках літератури розповідає про Володимира Вакуленка та Вікторію Амеліну, яких вбила Росія. Наголошує, що Росія знищує нашу культурну інтелігенцію, точи варто і досі спілкуватися російською мовою.
Чи це мілітаризація? Ні. Чи я наганяю якийсь патріотизм? Ні. Я говорю очевидні речі. І навіть якщо прийде військовий, ми будемо говорити про них теж,
– коментує вчитель.
Артур Пройдаков про патріотизм / фото "Українська правда"
Переконаний, що сучасна українська школа відмежована і від мілітарної тематики, і від церковної тематики – їй вдається зберігати баланс.
Важливе питання, яке турбує педагога – навчання дітей, які зараз на окупованих територіях. Це масштабна проблема. І навіть якщо Луганщина де-юре і де-факто, завтра опиняється знову під українським контролем, є питання хто буде вчити цих дітей. З ними точно потрібно буде вивчати українську мову як іноземну, бо вони її геть не знають. І, відповідно, для них має бути окрема навчальна програма.
Я точно декларую публічну готовність їхати після деокупації в рідну Луганську область і працювати там із дітьми. Ми – ті, хто там народився і виріс, – маємо показати приклад, – сказав Пройдаков.
Артур Пройдаков, який народився у Луганській області, та виріс у російськомовному середовищі, власним прикладом демонструє, що залишається українцем, та що цінувати мову та культуру важливо.