Не тропінка, цветок і пруд: говорімо красиво українською під час прогулянки парком

Гуляючи парком з родиною чи друзями, для підтримання розмови, важливо і цікаво оперувати українськими словами для позначення предметів та рослин та комашні.

Хто відмовляється від російської і прагне уникати суржику, то йому в пригоді стане словничок для прогулянки від 24 Каналу.

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Говорімо красиво українською у парку

Прогулянка міським парком, сквером чи зеленим насадженням – не лише корисна для здоров'я, а й покращує настрій. Але ще її можна використати, щоб оновити свої знання українською та позбутися суржику.

не прогулка – а прогулянка,

не дорожка – а доріжка,

не тропінка – а стежка чи стежина,

не скамейка – а лавка.

Насолоджуйтеся рослинами – саме сезон цвітіння, а тому роздивляйтеся, нюхайте, милуйтеся, робіть фото і говоріть українською:

не растения – а рослини,

не цветок – а квітка,

не цветник – а квітник чи клумба,

не куст – а кущ,

не орех – а горіх,

не можжевельник – а ялівець,

не рябіна – а горобина,

не птица – а пташка чи пташина,

не чириканье – а цвірінькання,

не піон – а півонія,

не сирень – а бузок,

не ландиш – а конвалія,

не одуванчик – а кульбаба,

не анютіні глазки – а братки,

не колокольчики – а дзвіночки.

Поспостерігайте за комашками – ці істоти варті того, щоб за ними дивитися, зробити кілька влучних кадрів. А ще, варто знати їх українські назви:

не кузнєчік – а коник ,

, не сверчок – а цвіркун,

не бабочка – а метелик,

не стрекоза – а бабка,

не муравей – а мураха,

не муравейник – а мурашник,

не пчела – а бджола,

не божья коровка – а сонечко,

а не майский жук – а хрущ,

а не шмель – а джміль.

А якщо у парку ще є водойма, то ваша прогулянка може бути і медитативною – тому що журчання і плескіт води мають заспокійливу дію. А якщо на водоймі є мешканці, яких можна погодувати – це додасть настрою. І для цієї місцини є свої слова:

не овраг – а яр,

не водойом – а водойма,

не пруд – а став,

не ручей – а струмок,

не іва – а верба,

не лягушка – а жаба,

не утка – а качка.

Водойма в парку / Freepik

Нехай ваша прогулянка буде цікавою і корисною! Не чекайте вихідних, а прогуляйтеся уже сьогодні!