Укр Рус
Освіта Саморозвиток Не тропінка, цветок і пруд: говорімо красиво українською під час прогулянки парком
17 травня, 11:37
3

Не тропінка, цветок і пруд: говорімо красиво українською під час прогулянки парком

Олеся Кух
Основні тези
  • Під час прогулянки парком важливо використовувати українські слова, щоб уникати суржику.
  • Словничок від 24 Каналу допомагає правильно називати предмети, рослини та комах українською мовою.

Гуляючи парком з родиною чи друзями, для підтримання розмови, важливо і цікаво оперувати українськими словами для позначення предметів та рослин та комашні.

Хто відмовляється від російської і прагне уникати суржику, то йому в пригоді стане словничок для прогулянки від 24 Каналу.

Дивіться також У дитинстві ми ловили не "кузнечиків": як українською назвати цю стрибучу комаху

Говорімо красиво українською у парку

Прогулянка міським парком, сквером чи зеленим насадженням – не лише корисна для здоров'я, а й покращує настрій. Але ще її можна використати, щоб оновити свої знання українською та позбутися суржику.

не прогулка – а прогулянка,

не дорожка – а доріжка,

не тропінка – а стежка чи стежина,

не скамейка – а лавка.

Насолоджуйтеся рослинами – саме сезон цвітіння, а тому роздивляйтеся, нюхайте, милуйтеся, робіть фото і говоріть українською:

  • не растения – а рослини,
  • не цветок – а квітка,
  • не цветник – а квітник чи клумба,
  • не куст – а кущ,
  • не орех – а горіх,
  • не можжевельник – а ялівець,
  • не рябіна – а горобина,
  • не птица – а пташка чи пташина,
  • не чириканье – а цвірінькання,
  • не піон – а півонія,
  • не сирень – а бузок,
  • не ландиш – а конвалія,
  • не одуванчик – а кульбаба,
  • не анютіні глазки – а братки,
  • не колокольчики – а дзвіночки.

Поспостерігайте за комашками – ці істоти варті того, щоб за ними дивитися, зробити кілька влучних кадрів. А ще, варто знати їх українські назви:

  • не кузнєчік – а коник,
  • не сверчок – а цвіркун,
  • не бабочка – а метелик, 
  • не стрекоза – а бабка,
  • не муравей – а мураха,
  • не муравейник – а мурашник,
  • не пчела – а бджола,
  • не божья коровка – а сонечко,
  • не майский жук – а хрущ,
  • не шмель – а джміль.

А якщо у парку ще є водойма, то ваша прогулянка може бути і медитативною – тому що журчання і плескіт води мають заспокійливу дію. А якщо на водоймі є мешканці, яких можна погодувати – це додасть настрою. І для цієї місцини є свої слова:

  • не овраг – а яр,
  • не водойом – а водойма,
  • не пруд – а став,
  • не ручей – а струмок,
  • не іва – а верба,
  • не лягушка – а жаба,
  • не утка – а качка.

Водойма в парку / Freepik

Нехай ваша прогулянка буде цікавою і корисною! Не чекайте вихідних, а прогуляйтеся уже сьогодні!