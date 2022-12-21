"Вбий" у собі вороже: як легко перейти на українську мову

Через повномасштабну війну все більше українців відмовляється від мови агресора та переходить на солов'їну. Також українську починає вчити чимало іноземців.

При цьому чимало російськомовних українців часто не знають, з чого почати мовний перехід. Як легко перейти на українську, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Як легко перейти на українську

Для того, аби ваш перехід на українську мову не завдавав вам значного дискомфорту , вам варто засвоїти та виконувати такі правила.

Оточіть себе українською мовою

Перш за все оточіть себе українською мовою. Розмовляйте нею зі всіма і скрізь. Також переналаштуйте свої гаджети на солов'їну. Попросіть знайомих і рідних людей також спілкуватися з вами лише українською.

Багато спілкуйтесь

Дуже важливою при вивченні будь-якої мови є регулярна практика у спілкуванні. Поки ви не почнете говорити і не набудете правильної вимови – про успішний перехід можете забути. Спочатку радять говорити з рідними та друзями, аби вам не було соромно за поганий акцент та незнання усіх слів.

Знайдіть причину переходу

Знайдіть для себе вагому причину переходу на українську мову. Саме вона мотивуватиме вас опановувати мову та не дозволятиме зійти з обраного шляху.

Поповнюйте лексичний запас

Дуже важливо піл час вивчення мови поповнювати свій словниковий запас. Щодня намагайтеся вчити певну кількість слів. При цьому застосувуйте їх у щоденній мові. Можете почати із найпростіших тем.

Якомога більше читайте українською

Для того, аби легко вивчити мову, варто щодня читати лише нею. Зокрема, інформацію у соцмережах, а також книги. І не забувати дивитися фільми та відео лише українською, забувши про російську. Зокрема, важливо читати книги солов'їною. Так ви навіть підсвідомо запам'ятовуватиме слова і фрази.Згодом захочете читати лише українською.

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Запишіться на курси чи марафон

Для того, аби вам було легше опановувати українську мову, знайдіть безкоштовні курси та мовний марафон. Там ви знайдете однодумців, з якими вам буде легше практикуватися у спілкуванні солов'їною.

Не кидайте розпочате

І ще одне дуже важливе правило: не кидайте розпочате. Якщо ви вже взялися за вивчення української мови, ідіть до кінця. Для цього згадайте про свою ціль та мотивацію. І вам все вдасться.

Тож, якщо ви ще сумніваєтесь, пам'ятайте: якщо ви говорите російською – тоді спілкуєтесь мовою ворога, який з війною прийшов на нашу землю і вбиває українців.