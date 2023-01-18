Вдосконалити знання з української мови та літератури допоможе цікавий YouTube-канал

Українці отримали хорошу можливість вдосконалювати знання рідної мови та літератури завдяки каналу "Вухо. Книги". Причому як дорослі, так і діти.

Завдяки цьому українськомовному каналу ви зможете не лише покращити знання мови, а й послухати твори з української та зарубіжної літератури. Адже він містить різноманітні книги.

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Як покращити знання з української

Так, канал увібрав у себе аудіо- та відеокниги українською мовою з текстовим супроводом. Ви можете обрати видання українських або ж іноземних авторів.

Дітей при цьому розважатимуть такі розділи:

Для малечі;

Казки та оповідання.

А школярі можуть обрати збірки творів з української та зарубіжної літератури для 5 та 6 класів.

До слова, контент на каналі оновлюють щодня.

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Корисні додатки з найкращими аудіокнижками

Пропонуємо також добірку додатків з різноманітними аудіокнижками, які можна слухати навіть у разі відключень світла.